Для школы № 1557 в Зеленограде завершается строительство нового здания

В районе Савёлки в Зеленограде уже в ближайшее время примет учеников ещё один школьный корпус.

«Здание на 300 мест готовится к вводу в эксплуатацию, – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. – На территории школы завершилось ландшафтное озеленение, высажены декоративные кустарники и деревья, установлены скамейки».

По его словам, новое здание войдет в комплекс школы № 1557 имени П. Л. Капицы. Глава ведомства поделился некоторыми подробностями проекта.

КОНКРЕТНО

Новое здание школы выглядит так:

- 4 этажа;

- фасад облицован алюминиевыми панелями;

- внутри - административный кабинет, кабинет врача, прививочный и процедурный кабинеты, коворкинг (помещения для учителей с зоной отдыха), актовый зал на 180 зрительских мест с эстрадой, а также учебные зоны для изучения технологий (мастерские, инструментальные и т. д.);

- универсальные кабинеты для занятий, классы для изучения иностранного языка, лаборантская и кабинет биологии;

- спортивная зона, кабинеты физики (совмещенный с практикумом), иностранного языка, учебный кабинет основ и принципов программирования;

- библиотека с читательскими местами и медиатекой, два универсальных учебных кабинета;

- пространство для свободного творчества, кабинет астрономии и шахматный кружок, универсальные кабинеты, лаборантская, кабинет химии и кабинет психолога.

Около школы разместятся:

- спортивные площадки для игры в баскетбол, мини-футбол, волейбол;

- площадка для бадминтона;

- зона с теннисными столами;

- легкоатлетическая беговая дорожка с ямой для прыжков в длину.