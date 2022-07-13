Думала, что не вернется: стюардесса украла у богатого пассажира из Антальи 370 тысяч рублей

В Шереметьево стюардесса украла 6,4 тысячи долларов у пассажира

В Шереметьево раскрыли кражу 6 400 долларов у пассажира, летевшего в Москву из Антальи. По прилету мужчина оставил в самолете портмоне с личными документами и крупной суммой. Обнаружил пропажу не сразу, а только спустя два часа. Пассажира отправили в комнату забытых вещей, где действительно был и его портмоне. Мужчина обрадовался, но рано - в кошельке из 8 700 долларов осталось только 2 300 (не хватало в пересчете на рубли 371 200).

- При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские на одной из улиц в Москве задержали подозреваемую в краже. Ей оказалась 35-летняя бортпроводница самолета, которым из Антальи в Шереметьево прилетел заявитель, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Бортпроводница сразу поняла, почему ее задержали и созналась в содеянном. 35-летняя Анна Николаева (имя изменено) стала рыдать и сказала, что нашла кошелек в самолете.

- Я проверила содержимое портмоне прежде, чем стала нести его в комнату забытых вещей. Там была пачка валюты, я взяла часть денег. Думала, что он не вернется, - призналась стюардесса Анна Николаева.

Потратить деньги Николаева не успела, сложила дома в шкаф с бельем. Именно там полицейские и обнаружили похищенные денежные средства.

- В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

В ближайшее время стюардесса отстранена от полетов, а по уголовному делу ей грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.