Атмосфера Греции и летних курортов: самые красивые веранды на крышах Москвы

Многие летние веранды стараются создать атмосферу экзотических стран. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ультрамариновое море, уютные таверны и пестрота зелени, цветов, овощей и фруктов – такую атмосферу навевают многие летние веранды. Рестораны стараются создать уют и прохладу, а шеф-повара готовят блюда с сезонными овощами и фруктами. Особой популярностью пользуются веранды на крышах, откуда открываются виды на город и Москву-реку.

Гостеприимная Греция

Веранда с видом на Трубную площадь, шумные улицы и золотые купола. Столики расположили на крыше старинного особняка, много зелени, ароматы вкусной летней еды, девушки в платьях греческих богинь – ресторан «Пифагор» переносит в гостеприимную Грецию. Здесь готовят самую большую в столице порцию «Греческого салата», гаспачо из спелых томатов, окрошку с бужениной на греческом квасе и мясное ассорти Артемиды.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Кондитерский цех подготовил десерт «Грецкий орех» — в Древней Греции эти орехи называли «желудями богов», а также «Персик-Фисташка» — сезон персиков на острове сейчас в самом разгаре, - рассказали в ресторане.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Где: Трубная площадь, 2. Станция метро «Трубная».

Когда: ежедневно с 12.00 до 0.00.

Средний чек: 2000-2500 рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Все кухни мира

Белоснежные теплоходы проплывают один за другим по Москве-реке, люди гуляют по «Парящему мосту», а каждые 15 минут слышен бой курантов – такая атмосфера на веранде в ресторане «Зарядье».

- У нас действует беспрецедентное предложение – стоимость любого блюда всего 400 рублей. Представлены разнообразные кухни мира, - рассказали в ресторане.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В обновленном меню появились гаспачо с овощным тартаром, свекольник с мясом или окрошка на квасе, салаты с баклажанами, вок из говядины на рисе басмати. А если душа требует еще и сладкого – предложат панкейки с заварным кремом и сезонные фрукты.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Где: ул. Варварка, вл. 6. Станция метро «Китай-город».

Средний чек: 800-1200 рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Крыши и сад

Сталинские высотки, бизнес-центр «Оружейный», храмы и сад «Эрмитаж» - такой красочный вид на город открывается с веранды Twins Garden. Гастрономический ресторан за высокую кухню получил две звезды Мишлена. В уютном интерьере есть русские березки.

Здесь угощают изысканными блюдами, при этом все они приготовлены с фермерскими продуктами: нельма с хрустящей земляникой, запеченный козленок с овощами, перловка с томатами и копченым сыром, камчатский краб с белыми грибами и черной смородиной.

Где: Страстной бульвар, 8а. Станция метро «Чеховская».

Когда: ежедневно с 12.00 до 0.00

Средний чек: 2000-3000 рублей.

Панорамный вид на Кремль

Веранда расположена на крыше бизнес-центра Central City Tower, с которой открывается панорамный вид на Кремль, парк «Зарядье» и башни «Москва-Сити». Интерьер выполнен в стиле приморского ресторана: светлые мягкие диваны, много зелени, соломенные светильники. По пятницам проводят вечеринки с dj-сетами.

В меню салаты, ризотто, паста, а также мясо и морепродукты приготовленные на открытом огне. У ресторана есть собственная коптильня, в которой готовят пастрами из индейки, утиные ножки и карельскую форель.

Где: Овчинниковская набережная, 20 строение 1. Станция метро "Новокузнецкая".

Когда: ежедневно с 10.00 до 0.30.

Средний чек: 2000-2500 рублей.

Лавандовый рай

Белоснежная веранда ресторана Modus создает легкое курортное настроение. Нет ощущения, что ты в шумной Москве. Вокруг светлая мебель, красивые люстры. Лавандовая арка уже стала узнаваемой, так как украсила не одну фотографию москвичек в соцсетях. Но есть и вторая веранда, с которой открывается вид на башни «Москва-Сити» и архитектурные здания в Хамовниках.

- Для лета мы подготовили особое меню. Гости могут попробовать эклеры с камчатским крабом, салат из папайи и с жареными креветками, а также мурманскую треску с артишоком. А на десерт – мусс с конфитюром «Спелая вишня», - рассказали в ресторане.

Фото: Алиса ТИТКО

Где: 1-й Тружеников переулок, 6. Станция метро «Киевская».

Когда: ежедневно с 10.00 и до последнего гостя.

Средний чек: 2500-3000 рублей.

Фото: Алиса ТИТКО

Храм и река рядом

Веранда-палуба ресторана «Магадан» на Красном Октябре позволит любоваться Москвой-рекой и величественным Храмом Христа Спасителя. Днем наблюдать за теплоходами, а вечерами – как прогуливаются пары, как зажигаются огни города.

Фото: Алиса ТИТКО

Ресторан рыбный и поэтому здесь представлен богатый ассортимент рыбы и морепродуктов: магаданские креветки, мини-чебуреки с крабом, рапаны, черноморская сельдь, корюшка, осьминоги и мидии. Хитом этого сезона стала котлета из байкальского омуля. Сладости в меню тоже представлены: медовик, мильфей, чизкейк с клубникой.

Где: Берсеневский переулок, дом 3/10, строение 8. Станция метро «Кропоткинская».

Когда: с 12.00 до 0.00, в пятницу и субботу – с 12.00 до 6.00.

Средний чек: 1500-2000 рублей.

Облака под ногами

Одна из самых высоких веранд в Европе расположена в «Москва-Сити». Ресторан Sixty в стиле поп-арт с французской и итальянской кухней и панорамными видами с 62-го этажа. Отсюда хорошо любоваться рассветами и закатами, видеть облака под ногами и наблюдать за полетом птиц. Фишка веранды - уникальная система окон, которая позволяет им открываться на высоте 242 метра.

Здесь предложат попробовать спагетти с чернилами каракатицы, тыквенный суп с кунжутом, теплый салат с осьминогом, а также пирожные и сорбеты.

Где: Пресненская набережная, 12. Башня «Федерация», 62 этаж. Станция метро «Выставочная».

Когда: ежедневно с 12.00 до 0.00.

Средний чек: 3000-3500 руб.

Сталинская высотка

Сочетание архитектурного колорита сталинской высотки «Украина»

и панорамного вида на город ждет гостей ресторана Buono. Интерьер напоминает палубу белоснежной яхты и старинного особняка. Здесь проводят гастрономические вечера, исполняют живую музыку и проводят мероприятия для всей семьи.

Угощают блюдами итальянской кухни: буратта с томатами, равиоли с гребешками, ризотто с белыми грибами. В меню 17 видов пиццы, разнообразные фокаччи.

Где: Кутузовский проспект, 2/1. Станция метро "Киевская".

Когда: ежедневно с 12.00 до 0.00.

Средний чек: 3000-3500 руб.

С видом на Большой театр

С веранды Jamie’s Italian открываются прекрасные места с видом на Большой театр и Театральную площадь. Интерьер ресторана похож на английский паб, при этом кухня итальянская. Здесь предложит попробовать лазанью, тальятелле болоньезе, пиццу с пармой или лесными грибами, а также тирамису.

При входе в ресторан есть небольшой магазинчик, в котором при желании можно купить итальянские продукты – томаты, пасту, рис, специи.

Где: Охотный ряд, 2, торговая галерея «Модный Сезон» (2 этаж). Станция метро «Охотный ряд».

Когда: ежедневно с 10.00 до 0.00.

Средний чек: 1500-2000 рублей.

Счастье с голубыми куполами

Вид с веранды бара-ресторана «Счастье на крыше» просто завораживающий – Пушкинская площадь, которая виднеется из-за голубых куполов Путинковского храма. Деревянная мебель и зонтики создают уютную атмосферу, которую дополнят вкусные завтраки, обеды и ужины.

Здесь можно попробовать пельмени с мраморной говядиной, утиную грудку в апельсиновой глазури, филе палтуса и свежий домашний хлеб. Из собственной лавки подадут макарони, печенье и шоколадные конфеты.

Где: Большой Путинковский переулок, 5. Станция метро «Чеховская».

Когда: ежедневно с 10.00 до 0.00.

Средний чек: 1500 рублей.

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