«Квантум парк», исследовательский центр и общежитие для студентов: Что ещё появится в новом кластере МГТУ имени Баумана

Ведущие ВУЗы столицы создают на своих площадках образовательные кластеры. Сегодня университеты - это не просто аудитории, научные лаборатории и библиотеки. Альма-матер становятся многофункциональными комплексами, объединяющими обучающий, научный и технологический потенциал страны. Среди ВУЗов, в которых в ближайшие годы планируется комплексное развитие, - Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана. Новый кампус из нескольких корпусов разместится рядом с историческими учебными зданиями. По проекту площадь кампуса вырастет почти в 1,5 раза.

Подробнее об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Рафик Равилович, для Бауманского университета строится кластер. Что в нем появится?

- Этот университет знаменит своими разработками. В нем сделано много уникальных открытий. Самое главное, что есть дружная и целеустремлённая команда ВУЗа. Они знают, что хотят и как будут реализовывать свои проекты. Мы создаем площадку, где у нас должны разрабатываться новые технологии.

Основной комплекс строений расположится на общей площади 65 тысяч квадратных метров и будет включать много всего - конгресс-центр, коворкинги, досуговые, выставочные, исследовательские пространства.

Здесь появятся Федеральный испытательный центр и Центр превосходства и научно-образовательный кластер. Рядом с ними построим ещё два корпуса - «Технологии защиты природы» и «Цифровая трансформация». В отдельном здании откроется Инновационный хаб. А по соседству появится культурно-досуговый центр для студентов и конгресс центр.

Рядом разместится многофункциональный технологический и научно-образовательный комплекс «Квантум парк». Площадь у него немаленькая - 14 тысяч квадратных метров. К марту 2024 года завершим в нем основные строительные работы.

ПОРТАЛ В МИР НАУКИ

- Что ещё входит в будущий кампус?

- В четырехэтажном здании откроется Центр биомедицинских систем и технологий факультета биомедицинской техники. Главный вход в него со стороны Бригадирского переулка украсит золотая «арка» - своеобразный портал в мир науки. В Центре будут проводить современные образовательные программы, исследования и разработки в области биоинженерии телемедицины, робототехники и сенсорики. В соседнем корпусе откроется Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем. Общая площадь этих двух зданий - более пяти тысяч квадратных метров. Завершить строительство мы планируем весной следующего года.

Кроме этого, в составе проекта появится многофункциональный научно-образовательный корпус. Его площадь - 20 тысяч квадратных метров. В нем разместятся исследовательские лаборатории, научно-административные, образовательные и мультимедийные пространства. Ещё одно здание после реконструкции займёт Исследовательский центр МГТУ имени Баумана. В нем обустроят научно-исследовательское пространство, образовательно-досуговый центр, исследовательские лаборатории. Торцевой фасад строения украсит панорамное остекление по всей высоте корпуса. А боковую стену облицуют металлокассетами с витражными вставками.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ СОХРАНЯТ

- Бауманский университет может похвастать ещё и ценными архитектурными памятниками - Фанагорийскими казармами и созданной архитектором Львом Кекушевым Химической лабораторией…

- В кампусе не только строятся новые здания, но и сохраняются памятники истории. В их реставрации участвуют квалифицированные специалисты. На пересечении Бауманской улицы и Бригадирского переулка обновляются Фанагорийские казармы, возведенные в середине 18 века. Специалисты приведут в порядок фасады с лепниной, чугунную ограду девятнадцатого века, инженерную «начинку», окна, стены и перекрытия, а также центральную историческую лестницу. Осенью 2023 года здесь разместится «Дворец технологий» - управление аспирантуры, приемная комиссия, клуб выпускников, зал защиты диссертаций.

Здание Химической лаборатории Императорского Московского технического училища (ИМТУ), построенное в конце 1899 года, также отреставрируют осенью будущего года. В нем откроется многофункциональный библиотечный корпус с компьютерными классами, конференц-залами, преподавательскими, аспирантскими, профессорскими и другими аудиториями. Здесь будут проводить занятия и демонстрации современных разработок, а также научно-образовательные форумы и тематические встречи.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

- А где будут жить и отдыхать студенты?

- В первом квартале 2024 года построим два корпуса, рассчитанные на проживание более 2,3 тысячи студентов, - 7-этажное здание длиной около 200 метров и 29-этажное здание высотой 100 метров. Их общая площадь - 60,4 тысячи квадратных метров. Помимо жилых комнат, здесь разместятся многофункциональный образовательно-досуговый центр, мультимедийные пространства и социальная инфраструктура.

У студентов появится большое и комфортное пространство не только для учебы, но и для занятий музыкой, спортом, киберспортом. В одном месте сосредоточится вся студенческая жизнь. Красивый комплекс со стеклянными фасадами станет центром притяжения.