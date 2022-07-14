Чистый песок, лещи на килограмм и добрая медсестра: чем понравится озеро Белое

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этот водоем на юге Москвы входит в государственный водный реестр, за чистотой и безопасностью постоянно следят местный ЖЭК, спасатели и медики. Озеро Белое окружает Косинский парк, так что у воды – приятная прохлада, при этом даже в тени совсем нет комаров. Зона для плавания огорожена буйками, спуск в воду очень пологий, – только метрах в двадцати от берега вода будет по шею взрослому.

ВСЕ С ИГОЛОЧКИ

Людей очень много. Есть даже отдыхающие с палатками. Именно поэтому некоторые предпочитают многолюдному, но безопасному пляжу неприспособленные для купания места рядом. Большинство отдыхающих – местные, они приезжают на озеро на велосипедах или самокатах почти каждый день в течение всего сезона. В основном на пляж приходят семьями, шумные компании молодых людей отдыхают в отдалении, на газоне.

- Здесь удобный транспорт, для детей площадки поставили. Неглубоко, вода чистая, – перечисляет достоинства отдыха на озере женщина с маленькой дочкой, уже отряхивая полотенца и собирая вещи. – Ездим четвертый год каждое лето.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пляж оборудован новыми туалетами, кабинками для переодевания, двумя волейбольными и двумя детскими площадками, одной спортивной с целым городком турников. Все бесплатно. Зонтиков и лежаков нет.

В нескольких шагах от воды расположен ларек с прохладительными напитками и мороженым, а вдоль берега иногда проходят торговцы кукурузой и сосисками в тесте.

ПЬЯНСТВУ - БОЙ!

За безопасностью с наблюдательной вышки постоянно следит спасатель. В небольшом травмпункте дежурит медсестра. По выходным, в самые загруженные дни недели, – а тогда на пляже может находиться от 3 до 4 тысяч человек, – у озера с 9 утра до 9 вечера стоят еще и машины скорой помощи и полиции. По словам медиков и спасателей, инциденты происходят нечасто, но когда что-то случается, помощь придет быстро.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сегодня было два человека: у одной давление, а другой порезался, – рассказывает мне медсестра.

Сотрудник МЧС Владимир (спасатель первого класса) называет в числе главных причин несчастных случаев плавание за буйками: за пределами отгороженной территории пляжа дно не обследовано и не очищено, а также можно случайно попасть под мотор прогулочной или патрульной лодки. И, конечно, купание в нетрезвом виде.

- На днях девушка не рассчитала свои силы и чуть не утонула. Она уже на дно ушла, я за ней нырнул, поднял. Находилась в состоянии алкогольного опьянения, - Владимир тяжко вздыхает, и мы отправляемся в обход.

Со всеми нетрезвыми пляжниками, которые встречаются на нашем пути, спасатель проводит небольшую беседу: спрашивает, собираются ли они купаться, убеждает, что делать это под градусом опасно.

ЧТО ЕЩЕ

Помимо купальщиков на берегу Белого озера встречаешь рыбаков. По их словам, в этом водоеме водятся килограммовые караси, лещи, карпы и даже обитают раки. В соседнем Черном озере ловят щуку и окуня.

В «Косинском морском клубе» можно взять напрокат SUP-борд (1000 руб./час) или записаться на занятие под парусом с тренером. Также клуб организует походы и сплавы по рекам Московской области.

ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ

Многие отдыхающие покупают перекус в ларьке на пляже или сами жарят на мангале в шашлычной зоне привезенное с собой мясо.

Зона для шашлыков - 1000 руб. за 4 часа или 1500 - в день.

В 5 минутах ходьбы от пляжа расположен ресторан «Белое озеро». Цены здесь средние, само заведение выглядит достаточно скромно. На берегу, но в отдалении от пляжа находится кафе «Панорама», которое работает с 11 утра до 11 вечера. Там готовят кавказскую и русскую кухню, средний счёт на человека - 800–1500 руб. По соседству с «Панорамой» находится небольшой продуктовый магазин.

КАК ДОБРАТЬСЯ

От ст. м. «Выхино» на автобусе №722, 747, 772, 79, с613, 602 до ост. «Поликлиника», дальше 7 минут пешком.

От ст. м. «Косино» на автобусе №722, 747, 772 до ост. «Поликлиника».

На автомобиле съехать с МКАДа на Новоухтомское шоссе и свернуть на улицу Муромская – в самом ее начале организована бесплатная парковка на 150 мест.

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