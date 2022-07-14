Mira Estate стала лучшим агентством недвижимости Дубая по версии Emaar

Фото: пресс-служба Mira Estate

Компания Emaar ответственна за разработку одних из самых значимых достопримечательностей страны, в числе которых отели, торговые центры, жилые и коммерческие сообщества, а также знаменитый сверхвысотный небоскрёб Бурдж Халифа. Работа Emaar помогла создать неповторимый образ ОАЭ как страны с недостижимо высоким уровнем комфорта жизни.

Каждый год Emaar выбирает компанию, сотрудничество с которой является приоритетным. 2200 претендентов боролись за право называться «Лучшим агентством недвижимости в Дубае», соревнуясь не только в части ассортимента предложений, но и в таких критериях как качество сервиса, простота оформления сделки с точки зрения покупателя, гарантии безопасности, перспективы масштабирования и следование принципам устойчивого развития.

По итогу сложнейшего отбора победу одержала Mira Estate — компания, основанная российскими предпринимателями в 2020 году. За два года активной работы Mira Estate стала основным партнёром таких крупнейших застройщиков ОАЭ и мира, как Emaar, Damac, Nakheel. Выручка компании составляет более 1,5 млрд долларов в год, количество сделок превысило семь тысяч за всё время.

Фото: пресс-служба Mira Estate

Особым преимуществом Mira Estate является большой штат русскоговорящих брокеров, в связи с чем основными покупателями агентства становятся граждане Российской Федерации. Подобная специфика работы компании приобрела особую ценность в последнее время в связи с эпидемиологической обстановкой в мире и геополитическими перестановками в странах Европы. Mira Estate становится проводником в мир экономической стабильности, помогая россиянам не только сохранить свои сбережения, но и преумножить их в дальнейшем.

Высокий уровень сервиса позволяет покупателям не переживать о «бумажной» стороне вопроса: брокеры Mira Estate занимаются подбором и оформлением сделки, помогают с получением ВНЖ и берут на себя поиск арендаторов в случае если недвижимость была куплена для пассивного дохода. Более того, сделка может быть оформлена онлайн.

«Сегодня Mira Estate входит в число лидеров среди игроков рынка недвижимости в ОАЭ. Победа в конкурсе Emaar — подтверждение высокого уровня профессионализма нашей компании. С момента основания сотрудники помогли приобрести недвижимость более 3 000 клиентам, 75% из которых граждане России. Недвижимость в Дубае — один из лучших способов сохранить свой капитал, и Mira Estate рада стать ключевым помощником в улучшении качества жизни наших соотечественников», — сообщает Гетигежиева Тамара, основатель и CEO агентства Mira Estate.