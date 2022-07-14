170 тонн рыбы, сыров и пряников: в Парке Горького открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Это уже второй фестиваль «Вкусы России» Фото: Алиса ТИТКО

Столица встречай - новый гастрофестиваль «Вкусы России», который стартовал 14 июля и продлится до 17 июля. Познакомиться с региональными продуктами можно на 22 площадках в Москве, сюда привезли сыры, колбасы и сладости из 65 регионов страны. Всего порядка 300 брендов и 170 тонн продуктов питания. Одну из центральных зон фестиваля в Парке Горького посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Фестиваль похож на сказку, столько удивительных товаров от Камчатки до Калининграда, и Крайний Север, и Крым. Даже забываешь, что такие вкусные продукты есть в России, а сейчас они все на одной площадке. Это здорово, - сказал Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что по поручению президента России были созданы программы и фестивали, чтобы российские продуктовые бренды находили своих покупателей, чтобы их рекламировать. А также, чтобы региональные рыба, сыры, мед и другие продукты попадали на рынок Москвы.

Одну из центральных зон фестиваля в Парке Горького посетил мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Алиса ТИТКО

- Это уже второй фестиваль «Вкусы России». В прошлом году в выблре брендов приняли участие 2 млн человек. С сегодняшнего дня все желающие смогут попробовать национальные кухни России. Порой без специальной поездки в регион не получается попробовать региональную еду, а данный фестиваль привез все кухни в столицу, - сказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

На Пушкинской набережной раскинулась ярмарка, где можно продегустировать и купить ставропольские яблоки, дагестанскую баранину, томское кедровое молоко и подмосковные сыры, тульские пряники, сахалинскую рыбу и много региональных продуктов. А также посетить фуд-корт и попробовать национальные блюда разных регионов России: кологривского гуся и ямальскую оленину, дагестанскую баранину и осетинские пироги, курский сыр "Малевич" и уральскую шишку в шоколаде, удмуртские перепечи и казанский чак-чак.

- У нас многонациональная культура и уникальная кухня. В каждом регионе есть свои самобытные продукты питания. У нас, в Саратове, мы восстановили рецепт калача, создаем козий сыр с базиликом в оливковом масле - рецепт из Испании, выпустили яблочный напиток Шорли. Продаем варенье из шишек и уникальное арбузное масло арбузное - омолаживающее и хорошо влияет на работу почек, - рассказала Анна, представитель маркета из Саратовского региона.

Гости смогут узнать о самобытных продуктах питания каждого региона Фото: Алиса ТИТКО

- Мы привезли много пряников. Самая популярная начинка - сгущенка. Берут пряники в виде подковы на счастье, в виде матрешек. Фестиваль очень позитивный, он должен способствовать развитию фермерства, гастрономического и сельского туризма, - рассказали в маркете Тульской области.

На площадке в Парке Горького проводят творческие, ремесленные и кулинарные мастер-классы. Пройдут уроки по лепке пельменей и варке кваса от Новосибирской области. Гости фестиваля смогут попасть на занятия по керамике, где посетителям расскажут об узорах разных регионов.

Развлекательная программа пройдет на фестивальной сцене. Выступят музыкальные коллективы со всей России. Также для гостей исполнят свои лучшие номера певцы и музыканты проекта «Музыка в метро».

Фото: Алиса ТИТКО

На Тверской площади гостей также ждут фестивальные угощения - сыры из Крыма и Челябинской области, на улице Перерва в Марьино - астраханская икра, мясные и рыбные деликатесы. Купить удмуртские ягоды и орехи в йогуртовой глазури можно на Ключевой улице и на бульваре Дмитрия Донского, а также десерты без сахара и муки и угощения без глютена.

Фото: Алиса ТИТКО

На Ореховом бульваре и Профсоюзной улице можно попробовать свои силы на гончарном круге и за ткацким станком. Учить готовить суп с огурцами из Рязанской области, национальное блюдо карачаевцев и балкарцев хычин будут на фестивальных площадках на улицах Перерва, Теплый Стан, Профсоюзная и Святоозерская. А на бульваре Дмитрия Донского, площади Славы в Кузьминках и в сквере у Гольяновского пруда – откроют секреты старинных заварных пряников с миндалем, которые пекут в Смоленской области.

Творческие программы также представят творческие коллективы из Татарстана, Адыгеи, Удмуртии, Воронежской и Саратовской областей.