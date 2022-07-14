«Приглашаю всех к нам в Подмосковье»: Губернатор Андрей Воробьёв дал старт в Истре музыкальному фестивалю «Лето. Музыка. Музей»

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье ежегодно проводят около десятка крупных фестивалей. Один из самых масштабных и популярных - «Лето. Музыка. Музей». Каждое лето он проходит на территории Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» в Истре - крупнейшего музея Московской области. Фестиваль стартовал сегодня, 14 июля, и продлится до воскресенья, 17-го.

- Мы уже в пятый раз проводим этот фестиваль, он стал очень популярным и собирает деятелей искусства из самых разных регионов. Приятно, что Подмосковье является точкой притяжения и для звезд классической музыки, и для ее поклонников, - рассказывает губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Он напомнил, что в нынешнем году фестиваль «Лето. Музыка. Музей» посвящен 150-летию со дня рождения знаменитого композитора и пианиста Александра Скрябина, «человека, который создал новую музыкальную вселенную».

- Душой нашего фестиваля, главным идеологом является Максим Исаакович Дунаевский, который на протяжении всех лет наполняет его эмоциями, глубиной. В этом году гостей ждут шесть концертов ведущих оркестров и талантливых солистов. Поэтому приглашаю всех к нам в Подмосковье!

В течение четырех дней концерты будут идти как на открытом воздухе, на площадке у музея - с видом на грандиозный Ново-Иерусалимский монастырь, так и в камерном зале «Нового Иерусалима». Также для гостей фестиваля работают постоянные экспозиции: «Новый Иерусалим - памятник истории и культуры XVII-XX веков», «Русское искусство. Церковное и светское искусство XVI - начала XX веков» и «Особая кладовая», а также новая выставка «[Не]суровый стиль» (советское искусство 60-х-70-х годов - работы Игоря Купряшина, Александра Подколзина, Николая Андронова, Дмитрия Жилинского, Льва Тюленева и Натальи Сорокиной).

Гости фестиваля услышат шесть больших концертов в исполнении Российского национального оркестра, Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова, Московского камерного оркестра Musica Viva и Академического симфонического оркестра Московской филармонии.

Расписание фестиваля - на сайте festival.njerusalem.ru. Билеты на все концерты доступны по «Пушкинской карте».