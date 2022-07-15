«Дачная амнистия» помогает сэкономить

Похоже, «дачная амнистия» стала одной из самых востребованных госпрограмм для жителей Московской области, имеющих частные дома в сельской местности, садовых товариществах или на землях населенных пунктов. Напомним, с июля 2022 года Президент России Владимир Путин продлил ее действие до марта 2031 года. И в Подмосковье, если сравнивать с прошлым, 2021 годом, интерес собственников к «дачной амнистии» вырос в два раза.

ВСЕГО ЗА 3 ДНЯ!

- С начала этого года в Подмосковье собственники уже зарегистрировали 43,8 тысячи объектов недвижимости, из них более 33 тысяч - это объекты индивидуального жилищного строительства общей площадью 4,7 млн кв. м, с налоговым потенциалом 186 млн рублей, что практически в 2 раза больше, чем в прошлом году, - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Среди городских округов Подмосковья по числу поставленных на учет в 2022 году объектов капитального строительства лидируют Раменский (3,8 тыс.), Истра (3,2 тыс.) и Одинцовский (2,3 тыс.). Этому способствовал и новый закон об ускоренной регистрации недвижимости. Раньше бы сказали: невероятно, но факт - все вопросы можно решить всего за три дня.

- Новый закон по ускоренной регистрации недвижимости, который вступил в силу с мая 2022 года, позволил гражданам Подмосковья оформить в собственность по «дачной амнистии» за два месяца 4 тыс. объектов. Оформление строений на садовых участках, а также на землях индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов составляет сейчас 3 дня, а при подаче через МФЦ - 5 рабочих дней.

ПЛАНЫ НА 2022-й

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, планируется, что в 2022 году по области на учет поставят около 80 тыс. объектов капитального строительства. То есть более 50% плана уже выполнено.

- На сегодняшний день в Подмосковье остаются незарегистрированными порядка 180 тыс. строений, - сообщила Наталья

Адигамова. - Работа в этом направлении ведется достаточно активно, проводится большая информационная кампания, в том числе встречи с садоводами с участием профильных ведомств. Начиная с марта в Подмосковье проведено более 30 встреч с охватом всех 12 тыс. садовых товариществ, где проживает порядка 4 млн садоводов и дачников. И скажу, что такие мероприятия весьма плодотворны: количество зарегистрированной недвижимости в регионе растет.

Напомним, что помимо собственно домов (и садовых домиков) регистрации подлежат также гаражи, бани, хозяйственные постройки.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЁВ:

- У нас в Подмосковье огромное количество дачных, коттеджных поселков, и у людей есть большой запрос на легкую и прозрачную регистрацию. Я надеюсь, что совместно с Росреестром мы реализуем программу так, чтобы наши жители без проблем могли это делать.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ

С одной стороны, постановка дома на учет позволяет экономить, дает целый список интересных финансовых бонусов - от льгот по налогам до самых выгодных тарифов по оплате электричества (см. «Важно!»). С другой, незарегистрированные дома и строения в какой-то момент могут стать для владельцев большой головной болью. Например, их могут признать самовольными постройками (в перспективе это снос). А еще такие объекты нельзя будет передать по наследству, сдать в аренду или продать.

Собственно, поэтому десятки тысяч человек очень даже с удовольствием пользуются продлением дачной амнистии. Благо сделать это теперь можно, даже не выходя из дома.

- Подать документы на регистрацию объекта можно в МФЦ или Росреестр напрямую. Для этого нужно иметь декларацию (заполняется на сайте Росреестра) и технический план.

- МОБТИ предоставляет услугу по регистрации «под ключ» - через сайт организации вы можете заказать выезд специалиста к вам на дом, который лично привезет выписки из ЕГРН на руки.

- Также для регистрации дома можно обратиться в удобный вам мобильный пункт соцгазификации.

- Все интересующие вопросы можно уточнить на горячей линии Московского областного БТИ +7 (498) 568-99-95.