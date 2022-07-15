Проект спорткомплекса в Южном Бутово разработают с помощью BIM технологий

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Южного Бутово в скором времени смогут заниматься спортом недалеко от дома.

«В этом районе на Остафьевской улице появится спортивный комплекс с бассейном, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - К работам мы планируем приступить в четвертом квартале этого года».

По его словам, проект разработают с помощью BIM технологий (Building Informational Modeling). По сути, это виртуальная «сборка» сооружения до его фактической постройки. BIM-модели зданий содержат в себе всю необходимую информацию о конструкциях, их размерах, используемых материалах. Такие подробности позволяют точно и быстро рассчитать стоимость будущей стройки, а также помогают найти противоречия в модели проекта. Кстати, технология полезна не только при проектировании, но и при дальнейшей эксплуатации уже готового здания или сооружения.

КОНКРЕТНО

Общая площадь спорткомплекса в Южном Бутово - более 8 000 квадратных метров.

В нем жители смогут заниматься оздоровительным плаванием, научатся держаться на воде, а также будут посещать спортивные тренировки.

На трёх этажах разместятся:

- бассейн для оздоровительного плавания;

- бассейн для обучения плаванию детей;

- тренажерный зал с зоной для занятий «Cross-fit»;

- ледовое поле.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, мы увеличили количество спортивных объектов в Москве более чем в два раза, - отметил Загрутдинов. - Строительство таких сооружений позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом».