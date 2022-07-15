В Северном Измайлово появится ещё один жилой дом для участников реновации

Фото: stroi.mos.ru
Восток столицы стал одним из первых округов, в которых стартовала реновация. Скоро для ее участников в районе Северное Измайлово появится ещё одна комфортная новостройка.
«На 11-й Парковой улице началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас уже проводится подготовка площадки, специалисты заняты выносом инженерных сетей. Ввод в эксплуатацию планируется в 2024 году».
КОНКРЕТНО
Жилой дом переменной этажности состоит из четырех корпусов. Выглядит так:
- 841 квартира (145 однокомнатных, 564 двухкомнатных и 132 трехкомнатных);
- десять квартир - для маломобильных жильцов. Для этого в них увеличат ширину коридоров и поставят специальную сантехнику;
- жилая часть начинается со второго этажа. В каждой квартире - остеклённые балконы и лоджии;
- на стенах с улицы - система вентилируемого фасада и керамогранитные плиты;
- в вестибюле корпусов - комната консьержа, место для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики;
- в общих зонах - система охранного видеонаблюдения для круглосуточного контролям и видеозаписи зон въезда во двор и около лифтовых кабин;
- на базе многоабонентных домофонов - система охраны входов, с разблокировкой запорных устройств по сигналу автоматической пожарной сигнализации.
Фото: stroi.mos.ru
Во дворе:
- высадят деревья, кустарники, газоны и цветники;
- поставят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.
НА ЗАМЕТКУ
Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.