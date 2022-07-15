В Северном Измайлово появится ещё один жилой дом для участников реновации

Фото: stroi.mos.ru

Восток столицы стал одним из первых округов, в которых стартовала реновация. Скоро для ее участников в районе Северное Измайлово появится ещё одна комфортная новостройка.

«На 11-й Парковой улице началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас уже проводится подготовка площадки, специалисты заняты выносом инженерных сетей. Ввод в эксплуатацию планируется в 2024 году».

КОНКРЕТНО

Жилой дом переменной этажности состоит из четырех корпусов. Выглядит так:

- 841 квартира (145 однокомнатных, 564 двухкомнатных и 132 трехкомнатных);

- десять квартир - для маломобильных жильцов. Для этого в них увеличат ширину коридоров и поставят специальную сантехнику;

- жилая часть начинается со второго этажа. В каждой квартире - остеклённые балконы и лоджии;

- на стенах с улицы - система вентилируемого фасада и керамогранитные плиты;

- в вестибюле корпусов - комната консьержа, место для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- в общих зонах - система охранного видеонаблюдения для круглосуточного контролям и видеозаписи зон въезда во двор и около лифтовых кабин;

- на базе многоабонентных домофонов - система охраны входов, с разблокировкой запорных устройств по сигналу автоматической пожарной сигнализации.

Фото: stroi.mos.ru

Во дворе:

- высадят деревья, кустарники, газоны и цветники;

- поставят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для новоселов.