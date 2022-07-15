Хотел зарабатывать, как Овечкин: экс-хоккеист украл 21 млн рублей из чемоданов пассажиров в "Шереметьево"

Николай Андрияшин подозревается в хищении 21 млн рублей из чемоданов пассажиров аэропорта.

Традиционная проверка содержимого чемоданов пассажиров рейсов "Москва-Бишкек" оказалась большим соблазном для грузчика "Шереметьево". 35-летний сотрудник Николай Андрияшин открыл один чемодан - там в вещах лежало 10 млн рублей, открыл второй - еще 11 млн рублей. Грузчик представил себя миллионером, который открывает бутылочку шампанского на Мальдивах и решил, что рискнет, забрав 21 млн рублей из багажа двух пассажиров.

- Воспользоваться деньгами он не успел. Грузчика уже задержали, возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Обокрал Николай Андрияшин двух миллионеров, которые младше самого грузчика - 32-летнего и 27-летнего мужчин. В свои годы Андрияшин тоже хотел бы достичь успеха и зарабатывать, как легенда хоккея Александр Овечкин. Для этого он тоже научился кататься на коньках, взял в руки клюшку и стал играть за любительскую команду в Зеленограде. В хоккейной лиге поиграл два года - с 2016 по 2018 год, а потом понял, что большой карьеры не будет, а реальные деньги нужны, поэтому пошел работать грузчиком в "Шереметьево".

- Подозреваемый был задержан по горячим следам. Во время досмотра он выдал украденные деньги, которые прятал под футболкой, - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Андрияшин признался, что деньги, которые были при нем, он достал из чемоданов пассажиров.

Андрияшин признался, что деньги, которые были при нем, он достал из чемоданов пассажиров.

- Я знаю, почему задержан. В мои обязанности входит погрузка и выгрузка багажа, но я открыл чемоданы и забрал оттуда деньги, - сказал задержанный.

За содеянное грузчику грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Не исключено, что Андрияшин действовал по наводке, ведь сложно определить без сканера, в каких именно чемоданах могут быть деньги.

На днях была задержана стюардесса, которая по прилету в "Шереметьево" украла из портмоне пассажира 6 400 долларов. Сотрудницу авиакомпании задержали в Москве, деньги она потратить еще не успела и надеялась, что богатый пассажир, летевший из Антальи, не заметит пропажу денег.

Транспортные полицейские раскрыли еще одну кражу имущества у пассажирки в "Домодедово". Женщина оставила без присмотра чехол с новым костюмом, кожаной курткой и платьем в зале международного вылета. Уборщица долго мыла полы вокруг забытых вещей, а потом решила, что одежда ей пригодится и забрала себе.

- Пассажирка вернулась, написала заявление, что забытых вещей на 30 тысяч рублей. По камерам видеонаблюдения стало понятно, что присвоила вещи 40-летняя уборщица, уроженка Киргизии. Была задержана на рабочем месте. В содеянном женщина созналась, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.