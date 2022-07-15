Международный медицинский кластер, турецкий кластер OSTIM и Центр изучения современной Турции договорились о сотрудничестве

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Международный медицинский кластер стал площадкой для телемоста с руководителями турецких медицинских компаний. Во время онлайн-встречи обсуждалось дальнейшее сотрудничество с представителями Турции в сфере образования, медицины и науки. Об этом в эфире говорили представители Фонда ММК, Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, Департамента строительства Москвы, Медицинского кластера OSTIM, Стамбульского кластера промышленности здравоохранения, Ассоциации российских и турецких предпринимателей, Комитета внешнеэкономических связей Турции, и Центр изучения современной Турции.

Среди главных тем разговора - совместные образовательные программы и стажировки, размещение производства турецких медицинских изделий и препаратов на территории ММК, пилотирование их решений на объектах и клиниках ММК, другие вопросы.

Телеконференция завершилась подписанием Меморандума о взаимопонимании между Международным медицинским кластером, Ближневосточным центром промышленности OSTIM и Центром изучения современной Турции.

«Департамент строительства Москвы продолжает активно строить инфраструктуру Международного медкластера с применением передовых технологий и ИТ-сервисов, - сказал Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства Москвы. - Уже сданы 2 объекта и сразу несколько находится в стадии проектирования и строительства».

Глава ведомства напомнил, что среди основных задач Фонда Международного медкластера – привлечение передовых технологий, развитие международного сотрудничества с дружественными странами, обмен опытом. Сюда также входит и создание образовательных программ. Они рассчитаны в первую очередь на медицинских специалистов. Кроме того, например, в них смогут участвовать и те, кто работает на стройках здравоохранения.

«Мы рады, что Фонд ММК выполняет эти задачи, - отметил Загрутдинов. - Надеемся, подписание меморандума с турецким кластером в скором времени приведет к конкретным практическим шагам и реализации намеченных в документе направлений для сотрудничества».

В свою очередь Фатин Дагничар, председатель Медицинского промышленного кластера Ближневосточного промышленного и торгового центра (OST M), назвал достаточно интересными и во многом уникальными проекты, реализуемые при поддержке правительства Москвы в ММК.

«Мы, как представители Медицинского промышленного кластера OST M в Турции, готовы оказать максимальную поддержку и сотрудничать с ММК по целому ряду направлений», - подчеркнул Дагничар.