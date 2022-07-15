Госкорпорация «Ростех» в рамках подмосковной акции «Доброе дело» отправила гуманитарную помощь на Донбасс - средства реабилитации для особенных детей

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

В масштабной гуманитарной акции «Доброе дело», которую придумали и запустили школьники Московской области, принимают участие не только обычные жители региона, но и крупные компании. Так, в Тельмановский район Донецкой Народной Республики доставили средства реабилитации для детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), которые закупила компания «РТ-Капитал» - «дочка» Госкорпорации Ростех.

- Очень радует, что к акции «Доброе дело», поддержанной нашим губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым, присоединяется все больше людей, в том числе представители государственного и частного бизнеса, - отмечает министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. - На этот раз отправили на Донбасс средства реабилитации. Многофункциональные кровати с подъемниками, инвалидные коляски, шведские стенки, ходунки передали в 9 семей, в которых воспитываются детки с ДЦП, синдромом Дауна, мышечной дистрофией и другими заболеваниями.

У каждого ребенка, к которому сейчас приехал подарок из Подмосковья, своя особенная история.

9-летний Рома не ходит с рождения. Из Московской области ему доставили современную инвалидную коляску. 9-летнему Косте - тоже коляску и шведскую стенку для занятий. У девочки по имени Вероника проблемы со зрением. При этом она очень любит петь и даже собственные песни сочиняет. Давно мечтала о плейере и диктофоне, чтобы иметь возможность записывать свою музыку. Благодаря «Доброму делу» у девочки теперь есть такая возможность.

На текущий момент из Московской области в ЛДНР и освобожденные территории отправили уже более 2,2 тыс. тонн гуманитарных грузов. Около половины от всего жители Подмосковья собрали именно в рамках акции «Доброе дело» - инициативе школьник из Одинцова, которую поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

- До этого нам привозили продуктовые наборы, гигиенические, канцелярию, одежду, медикаменты. А сегодня мы получили средства реабилитации для детей с ограниченными возможностями, - рассказывает управляющая делами администрации Тельмановского района Лиана Катриш.- Большое спасибо, потому что помощь очень существенная, не каждый может приобрести, то, что сегодня получил. Безумно довольны, рады и очень благодарны.

КОНКРЕТНО

- 130 волонтёрских пунктов принимают на территории Подмосковья товары первой необходимости для республик ЛДНР.

- 1,8 тыс. добровольцев задействованы в этой работе.

- Volontermo.ru - сайт, на котором можно подобрать удобный для себя пункт приема гуманитарной помощи.

- Наиболее острая потребность - в продуктах питания, средствах личной гигиены, детском питании, подгузниках и медикаментах.

- Перед тем, как отнести что-либо в пункт приема, нужно учесть, что ваш товар должен дыть в индивидуальной упаковке, продукты питания - с длительным сроком хранения, вес 1 товара - не более 6 кг.