На Тверской показали сокровища из коллекции Евгения Евтушенко

Выставка открыта до 30 августа в главном здании Музея современной истории России Фото: Иван МАКЕЕВ

18 июля исполнилось бы 90 лет Евгению Евтушенко. Накануне этого события в Музее современной истории России (ГЦМСИР) открылась выставка вещей из коллекции поэта "Евтушенко. Роман с жизнью".

Выставка состоит из трех разделов. Первый представляет Евтушенко-фотографа. (У поэта был острый глаз, фотоаппарат Никон и много пленки, привезенной из Японии). Во втором зале собраны экспонаты коллекции, которую поэт собирал всю жизнь и, наконец, третья часть выставки посвящена Переделкинской жизни в последние годы.

Кто бывал в галерее Евтушенко в Переделкине, тот не забудет стены, с пола до потолка увешанные картинами разных авторов. Свою коллекцию Евгений Александрович передал государству, а к нынешней выставке отобрали двести наиболее интересных экспонатов "с историей".

Андрей, ты не прав

- В квартире у него все стены завешаны скверными картинами. Буржуй, - ругался режиссер Андрей Тарковский.

Коллекция поэта у многих вызывала вопросы своей бессистемностью. ("Непредсказуемая, как жизнь", - эвфемистично поправлял Евтушенко). И все-таки, назвать все экспонаты "скверными" язык не повернется: в коллекции есть экземпляры, которым позавидовал бы любой музей. Например, подлинник Пикассо, трость Марка Твена или единственная в нашей стране оригинальная работа Макса Эрнста!

Каким образом они попали к Евтушенко - рассказывается в описаниях работ и на мультимедийных экранах.

Начало коллекции

Все началось с пятидесятых, когда молодой поэт побывал на Международной выставке Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве и там раздобыл работы Эрнста Неизвестного, Олега Целкова и Юрия Васильева. Впоследствии он очень гордился таким началом коллекции и тем, что не прогадал. Своим альтер-эго, в частности, он считал канатоходца с полотна Юрия Васильева. Незадолго до открытия выставки эту работу отреставрировали и даже поместили на афишу.

Своим альтер-эго Евтушенко считал канатоходца с полотна Юрия Васильева Фото: Иван Макеев

Юрию Васильеву поэт был благодарен и за его реставраторскую деятельность. В частности он привел в чувство еще один шедевр из коллекции Евтушенко - осыпающуюся от дуновения ветра работу Пиросмани "Жирафенок".

Как Евтушенко научил торговаться

Евтушенко невероятно гордился тем, что обладает самой большой коллекцией работ Олега Целкова. А Сергей Довлатов поведал миру историю о том, как поэт научил художника торговаться. Однажды Евтушенко привел к художнику писателя Артура Миллера и тот решил купить работу Целкова.

"Триста!" – выкрикнул Целков.

"Рублей?"

Евтушенко за спиной гостя нервно и беззвучно артикулировал: "Долларов! Долларов!"

"Рублей?" – переспросил Миллер.

"Да уж не копеек!" – сердито ответил Целков.

Миллер расплатился и, сдержанно попрощавшись, вышел.

Евтушенко обозвал Целкова кретином".

Довлатов заканчивает рассказ тем, что с тех пор наученный горьким опытом Целков пересмотрел свой подход к ценообразованию. Он вычислял площадь работы и объявлял неизменно твердую цену:

— Доллар за квадратный сантиметр!

Обиженный женщинами Пикассо

Согласно распространенной легенде, коллекция Евтушенко сложилась из того, что надарили ему разные известные и неизвестные художники. На самом деле это не совсем так. Евтушенко предпочитал выбирать сам, приезжая в разные города обязательно посещал картинные галереи.

Из-за такой "разборчивости" у поэта произошел казус с работами Пикассо. Во время визита русского поэта Пикассо начал метать перед ним абсолютное новье и предложил взять что-то к себе. Евтушенко отказался от даров, сообщив, что весь предъявленный ассортимент ему не нравится.

- Мне кажется, что вас когда-то обидела одна женщина и вы обиделись на всех женщин мира. А я же был воспитан во время войны женщинами и ими восхищаюсь, - объяснил он и прочел частушку на испанском языке: «Вот и кончилась война, и осталась я одна, я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик».

Несмотря на то, что Пикассо пришел в экстаз и бросился обнимать поэта с криком "Жив, жив дух Настасьи Филипповны", Евтушенко ушел тогда с пустыми руками. Но тем не менее без картины не остался. Рисунок Пикассо "Танец" поэту подарила вдова Фернана Леже, когда прочитала обо всей этой истории в газете. Леже и Пикассо всю дорогу соперничали друг с другом и вдова была рада, что "этому выскочке Пикассо утерли нос".

Единственный в России Макс Эрнст

А вот Макс Эрнст вообще не собирался дарить Евтушенко ни одной своей картины. Но во время встречи в Париже поэту очень запал в душу «Вопрос насекомого», где был изображен жучок, выбирающийся из болота по алому лепестку. "Так и быть, подарю, если угадаешь замысел работы", - попробовал отбояриться Эрнст, но не тут-то было.

- Все мы в каком-то смысле в болоте, засасывающим нас. Но художник ценен тем, насколько высоко он все-таки сумеет поднять алый лепесток своего таланта над уровнем болота, - ответил Евтушенко.

Хочешь - не хочешь, а в ответ на такую интерпретацию оставалось только сдержать обещание.

Как по секрету сказала главная хранительница, вполне возможно, что этот Эрнст все-таки не единственный. В кабинете поэта висело зеркало, которое тоже подозревают в связи с Эрнстом. Поглядеть на зеркало можно в третьем зале, где воссоздали кабинет Евтушенко в Переделкино.

На Тверской показали сокровища из коллекции Евгения Евтушенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Выставка вряд ли может претендовать на объективность, а, скорее, представляет собой влюбленный и трогательно-ревнивый взгляд. Здесь собраны апокрифы, рисующие нам Евтушенко-супермена, а также череда заботливо подобранных фактов биографии и фотографий. Здесь можно много узнать о последней семье Евтушенко, но при этом нет почти ничего о Джен Батлер и Галине Лукониной. Про первую жену, Беллу Ахмадулину, сказано, что она была толстой. И это, само собой, не может не радовать.

Но, неожиданно, среди замечательных экспонатов есть интересные доносы в ЦК после визитов Евтушенко в очередную страну. Где-то поэт заикнулся, что социалистическая идея себя изжила; где-то сказал, что никакая Россия не помешает его свободе; где-то признался, что просил бы политическое убежище в Италиив случае чего.

И тем неожиданнее поверх очередного доноса косая надпись сделанная рукой Брежнева товарищу Суслову:

"С ним необходимо установить контакты. Он не Солженицын, шельмовать его не стоит".

КАК ПОПАСТЬ НА ВЫСТАВКУ

Выставка открыта до 30 августа в главном здании Музея современной истории России по адресу: Тверская, 21.

Стоимость посещения - 300 рублей, есть льготы.