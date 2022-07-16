Светящиеся кубы и футуристические абстракции: новая арт-инсталляция появилась в Парке Кузьминки

Современное искусство, несмотря на свою неординарность, начинает проникать в городские общественные пространства. Фото: пресс-служба Парка Кузьминки

Гуляя в Парке Кузьминки, москвичи обратили внимание на яркие кубы. Они возникли словно из ниоткуда. Редакция kp.ru решила выяснить, что это.

- Современное искусство, несмотря на свою неординарность, начинает проникать в городские общественные пространства, - сказали в Парке Кузьминки.

Арт-инсталляция из разбросанных кубиков напоминает сказочное пространство, а вечером стоии посмотреть на ламповую атмосферу. Организаторы говорят, что это будет стильное световое пространство, где приятно провести время с семьей или друзьями.

И днем, и вечером это будет идеальная локация для красивых фотографий. Осталось только выбрать понравившийся куб: с геометрическим фигурами, с изображениями известных персонажей, с футуристической абстракцией, портретами людей или пейзажи. Рисунки для кубов создали 25 уличных художников, среди них: YANA MAD, GerGel.art, shimaryway, Guskova E, Urban Fresco, Dislav, Yonya Belmond и другие.

Фото: пресс-служба Парка Кузьминки

Этим летом в Парке Кузьминки состоится серия арт-событий. Молодым художникам позволят реализовать свое творчество в разных стилях, а вдохновением станет живописные места парка. В настоящее время команда уличных художников desarte365 готовит новую выставку "Помеха справа". Работы разместят на дорожных знаках.

- Современное искусство по-прежнему остается непонятным и, зачастую, неприемлемым для широкой публики. Поэтому особенно актуальна проблема поиска новых форм и методов взаимодействия зрителя, - рассказали в парке.