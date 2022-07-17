Скандальная вдова основателя НТВ Божена Рынска после возвращения из Латвии выставила на продажу квартиру в центре Москвы

Светский обозреватель Божена Рынска Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скандальная журналистка Божена Рынска выставила на продажу свою квартиру в центре Москвы. Насколько известно, четырехкомнатное жилье в районе Патриарших прудов было куплено в 2015 году, в разгар романа Божены с одним из основателей НТВ Игорем Малашенко. Пара была вместе с 2012 года. В 2018 году Рынска и Малашенко официально зарегистрировали отношения, а в 2019-м бывший медиамагнат покончил с собой.

Пользователи интернета обнаружили квартиру Божены в разделе «Продаю» на одном из сайтов с объявлениями по недвижимости. Сверили фото со снимками из соцсетей экс-журналистки. Сомнений нет, это одна и та же квартира.

Фото: cian.ru

Итак, продается 4-комнатная квартира общей площадью около 100 квадратных метров. Она находится на втором этаже 6-этажного бывшего доходного дома, построенного в 1910 году. Тихий центр - Трехпрудный переулок.

Стиль квартиры в описании указан как ар-деко.

«Окна выходят на 4 стороны света. В трех комнатах и кухне окна и балкон в тихие сады. В одной комнате в тихий двор. Самая тихая квартира на Патриарших, - говорится в объявлении. - Подъезд полностью отреставрирован хозяйкой квартиры».

Фото: cian.ru

Цена вопроса - 52 миллиона рублей.

К слову, еще в апреле Рынска написала в соцсетях, что уезжает из России. А квартиру (ту самую) - сдает.

«Приходится пускать в гнездо чужаков, и это очень больно», - написала экс-журналистка.

Фото: cian.ru

В открытых источниках также можно найти объявления о сдаче «четырешки» в аренду - за 200 тысяч рублей в месяц.

Позже стало известно, что Божена, как и многие представители «творческой элиты», перебралась в Латвию.

Фото: cian.ru

В интервью на одной из либеральных площадок Божена Рынска жаловалась, что антироссийские санкции больнее всего бьют именно «по нам» - по людям, которые «привыкли летать в Европу, пить кофе на парижской площади, те люди, что переводят деньги за границу, у которых есть квартиры, которые дорого стоили. А большинство россиян - это «нищее стадо», которое не почувствует серьезных последствий от санкций».

Фото: cian.ru

В июне Рынска рассказывала в своих соцсетях, как она напала в Риге на русскоязычного таксиста, который высказался в поддержку российской спецоперации на Украине. Мол, схватила его за футболку и начала трясти, а тот ее ударил…

Несколько дней назад стало известно, что Божена вернулась в Москву. Как теперь выяснилось - лишь для того, чтобы продать квартиру.