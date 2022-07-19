4D-аттракционы, тактильные экспонаты, йога в парке и мастер-классы на берегу «реки»: какой будет самая масштабная выставка о Москве

С 1 по 21 августа лучшие городские проекты будут представлены в «Манеже» на выставке «Город для каждого». Посетители увидят трансформации Москвы за последние 10 лет и результаты важнейших урбанистических преобразований столицы. Также будут представлены планы дальнейшего развития мегаполиса.

По задумке организаторов, центральная часть экспозиции «Город для каждого» Московского урбанистического форума будет оформлена как общественное пространство набережной Москвы-реки. Настоящая река появится в «Манеже», здесь можно будет позаниматься йогой, принять участие в мастер-классах или просто отдохнуть у воды. А также увидеть проекты новых мостов через Москву-реку, знаковые и узнаваемые объекты общественных пространств города: обновленные набережные (Шелепихинская, Краснопресненская, Филевская), городские парки (ВДНХ, «Зарядье», «Яуза», «Тюфелева роща»), территории жилых комплексов на берегу реки. Совсем скоро так будет выглядеть Москва — посетители выставки в «Манеже» первыми своими глазами увидят будущие преобразования.

На интерактивных стендах гости смогут узнать, как меняются дороги, метро и транспорт, дома и офисы, детские площадки и спортивные кластеры, научные центры, больницы и музеи. И как в итоге вместе с городом меняется сам житель.

4D-аттракционы, интерактивные макеты и инсталляции, дополненная реальность и виртуальная среда, тактильные экспонаты и передовые выставочные решения позволят посетителям ощутить эффект полного погружения и взаимодействия с различными городскими пространствами и объектами.

Так, например, в зоне, посвященной 5-летию программы реновации, для наглядного сравнения воссоздадут интерьеры хрущевки и новостройки, посетители смогут познакомиться с современными стандартами отделки квартир и прогуляться по нескольким будущим кварталам реновации с помощью специального VR-оборудования.

На выставке расскажут о строительстве спортивных и культурных объектов, таких как Дом культуры «ГЭС-2», жилой дом Наркомфина, кинотеатр «Художественный», Музей русского импрессионизма, Еврейский музей и центр толерантности и другие. Кроме того, посетители смогут бесплатно пройти спортивный анализ тела, прокатиться на мототренажере, устроить соревнование с друзьями в спортивной VR-игре и проверить качество своего тела с помощью специального Анализатора.

Как изменился досуг горожан? Развлекательная программа выставки, наполненная творческими мастер-классами, лекциями, кинопоказами, викторинами для детей, покажет, что в мегаполисе есть всё для жизни, работы, учёбы и отдыха.

Так, например, здесь можно порисовать на мастер-классе по живописи с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым или поучаствовать в создании дворового цветника на мастер-классе «Архитекторы садов». Для любителей музыки пройдет презентация нового альбома композитора и пианиста Виктора Осадчева. Проверить свои знания посетители смогут на квизах от проектов «КвизПлиз» и «Москва глазами инженера».

А тем, кому по душе спортивные активности, обязательно нужно сходить на тренировку с призёром чемпионата мира по художественной гимнастике Самирой Мустафаевой.

Для детей будут проводиться мастер-классы от Музея Москвы и ГЭС-2, образовательные мини-курсы по дизайну, архитектуре и урбанистике от Skillbox. Всего с 1 по 21 августа в рамках выставки пройдут более 70 мероприятий.

Вход свободный. Для вашего удобства рекомендуем зарегистрироваться на события программы на сайте Mosurbanforum.ru