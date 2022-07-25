«За 10 лет мошенники украли у государства участки земли размером с Люберцы. А мы их вернули»: Как СК расследует дела по «экономике», коррупции и уходу от налогов

Фото: ГСУ СК России по Московской области.

Когда заходит речь о Следственном комитете, первое, что приходит на ум - громкие расследования по «убойным» статьям: убийствам, изнасилованиям, преступлениям против детей. Между тем, СК также занимается расследованиями и других особо важных дел - по преступлениям в сфере экономики (от коррупции до неуплаты налогов), преступлениям против государственной власти.

В Подмосковье этим занимается Второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.

- Приоритетной задачей для наших следователей является возмещение ущерба, причиненного преступлениями, - объясняет kp.ru руководитель 2-го УРОВД областного главка Валерий Иварлак. - Так, за десятилетие работы управления (СК, напомним, образован в 2011 году, - Авт.) потерпевшим от преступлений гражданам, организациям и государству возмещен ущерб в размере более 30 млрд рублей. При этом наложен арест на имущество на общую сумму более 40 млрд.

К слову, у Московской области как у региона есть своя специфика - земельные участки являются здесь одним из основных объектов коррупции. Так вот за 10 лет подмосковным следователям удалось вернуть государству около 10 тысяч гектаров земли, похищенной жуликами. А это почти как площадь целого городского округа Люберцы. Не самого маленького городского округа, надо сказать.

Накануне Дня сотрудника органов следствия России (он с 2014 года отмечается 25 июля) мы побеседовали со следователями Второго управления.

АДВОКАТ И ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ

- Наше Управление состоит из трех отделов. Мы занимаемся расследованиями коррупционных преступлений, преступлений в сфере экономики - это уклонение от уплаты налогов, незаконные финансовые операции, - говорит полковник юстиции Валерий Иварлак. - Но бывают альтернативные составы, которые находятся в подследственности не только у органов СК, но и полиции.

- А как отличается работа «убойных» отделов и ваших? Вы, получается, распутываете более сложные схемы?

- Я бы сказал - более интересные схемы. В первую очередь, мы работаем с документами. Хороший следователь найдет следы экономических преступлений именно в документах. И тут надо, конечно, иметь большую усидчивость. После начала расследования мы изымаем большой объем документов, это тысячи и тысячи листов. И все нужно тщательно проверить, изучить, найти следы.

В качестве примера можно привести уголовное дело, после расследования которого подмосковный СК помог более чем 400 обманутым дольщикам получить-таки ключи от своих квартир.

- Обычно такими делами занимается полиция, но в данном случае дело передали Следственному комитету. Почему?

- Уголовные дела возбуждали в 2009 году, но нам материалы передали в 2017-м. Это было связано с тем, что один из обвиняемых за эти годы получил статус адвоката, то есть стал лицом с особым правовым статусом.

- Изначально в деле было шесть эпизодов. А по итогу в суд с обвинительным заключением уголовное дело направлено по 22 эпизодам преступной деятельности, то есть дополнительно нами выявлено 16 тяжких и особо тяжких преступлений, - включается в разговор замруководителя 2-го УРОВД ГСУ СК РФ по Московской области, руководитель 1-го следственного отдела Дмитрий Куприянов.

Речь идет о мошенничестве на 11 стройплощадках в Подмосковье и Новой Москве. «Застройщики» не только обманывали дольщиков, но также занимались отмыванием полученных денег.

- С похищенных денежных средств наши фигуранты покупали большие участки, делили их на маленькие и создавали видимость законной коммерческой деятельности, - дополняет Куприянов. - Затем похищали деньги уже у членов этих собственников коттеджных поселков - оставались на территориях в качестве управляющих компаний, собирали деньги на дороги, электричество и тоже похищали деньги.

- Их поймали?

- Да, преступники за границу убежать не успели. В ходе следствия арестовано их имущество на общую сумму 1,5 млрд рублей.

МАНИПУЛЯЦИИ С ЗЕМЛЯМИ

Прошу Дмитрия Куприянова назвать самые распространенные схемы хищения земель, которые используются в Подмосковье.

- В первую очередь, нужно сказать, что с развитием цифровизации это все идет на убыль. А вообще чаще всего землю захватывали через подделку или изготовление свидетельств старого образца, подделку постановлений местных администраций, похозяйственных книг... Такие нормативные документы выдавали в конце 90-х - начале 2000-х. С переводом всей этой информации в цифровые базы подобные провернуть преступления становится сложней.

По словам следователя, так чаще всего похищали бывшие земли колхозов и совхозов, а также паи самих колхозников.

Показательная история. В 2019 году вынесли приговор адвокату из Красногорска Олегу Засееву, который с помощью судьи городского суда Юлии Забелиной стал владельцем земли на 2 млрд рублей! Схема была такая. Засеев передавал Забелиной подложные иски от имени реальных жителей района (адвокат использовал данные своих бывших клиентов по бесплатным консультациям - пенсионеров и инвалидов). Якобы в 1993 году поселковые администрации выделяли им участки. Судья удовлетворила 16 таких исков на 100 с лишним участков. Фигурировавшие в исках люди не были ни сном, ни духом, однако по документам они якобы продавали адвокату Засееву и его родственникам свои земли за чисто символические суммы. Так мужчина стал владельцем 16 га земли. Он уже приступил к межеванию участков, чтобы распродать их, но вовремя вмешались неравнодушные жители. Они точно знали, что земля принадлежит одному из ведомств, а тут вдруг появились землемеры и инструментами…

Следователь Сергей Духанин расследовал мошенничество по земельным участкам на территории Богородского городского округа.

- Изначально там выявили 7-8 участков, которые мошенники через подделку документов перевели из собственности государства в собственность подконтрольных лиц. Затем эти участки переводили их с одного человека на другого, пока те не оказались в руках нужных людей для последующей продажи. Уже в процессе выявили и другие такие участки. Всего - 42 земельных участка. Причем, организатором этой группы тоже был адвокат! В итоге в рамках следствия земельные участки были возвращены в доход государства.

Фото: ГСУ СК России по Московской области.

Пожалуй, одним из самых масштабных уголовных дел о хищений подмосковной земли можно назвать дело, которое находилось в производстве замруководителя 2-го УРОВД ГСУ СК РФ по Московской области, руководитель 3-го следственного отдела Ильи Деева. В нем фигурировал 31 член трех организованных преступных групп, действовавших на территории Чеховского района и совершавших хищение земель, ущерб государству от указанных преступлений превысил 2,5 млрд. рублей, однако был возмещен в полном объеме за счет установленного имущества обвиняемых. Кроме того, в собственность государству возвращено более 8 тыс. гектаров земли.

КОРРУПЦИЯ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ

Что касается коррупции, одно из самых громких и больших таких дел последних лет - расследование в отношении нескольких сотрудников администрации Щелковского муниципального района.

- Изначально следствие заинтересовала информация о мелких взятках, которые вымогали люди из районной администрации, - вспоминает следователь по особо важным делам 2-го УРОВД ГСУ СК Росси по Московской области Виктор Громыковский. - За установку небольших нестационарных торговых объектов («киосков», иначе говоря, - Авт.) с местных предпринимателей собирали деньги. По 20-30 тысяч рублей в месяц. Таких объектов были десятки. Мы начали документировать одну деятельность, но в процессе выявили более серьезные эпизоды. Взятки земельными участками, взятки за незаконное оформление имущества, хищение бюджетных денежных средств, выделенных на различные мероприятия. Кстати, местных предпринимателей на праздники также заставляли скидываться. На самом деле, эти деньги тоже похищались.

Замруководителя 2-го УРОВД ГСУ СК РФ по Московской области, руководитель 1-го следственного отдела Дмитрий Куприянов и Следователь по особо важным делам 2-го УРОВД ГСУ СК Росси по Московской области Виктор Громыковский. Фото: ГСУ СК РФ по МО

Бывший глава райадминистрации Алексей Валов приговорен к 9 годам колонии, а также штрафу в 20 млн рублей. Также осуждены два бывших замглавы и другие чиновники, участвовавшие в схемах.

В 2021 году в суд было направлено уголовное дело бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя. Чиновник не только брал взятки за разрешения на строительство, но и сколотил целое преступное сообщество, которое занималось выводом и легализацией государственных земельных участков, зданий и так далее. После ареста Постриганя у него выявили имущество на 9 млрд рублей! (Сейчас оно арестовано). Дело слушается в суде.

«ГЛАВНОЕ - ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ В БЮДЖЕТ»

Отдельный разговор - о налоговых преступлениях.

- Одно из наших направлений - возмещение ущерба. И львиную долю возмещений наших сделало именно 2-е Управление в рамках расследования уголовных дел о неуплате налогов. Например, в прошлом году возмещение составило около 4 млрд рублей, - продолжает Валерий Иварлак.

- Сложность налогового преступления как раз в том, что это длящееся преступление, как правило, становится явным лишь примерно через три года после его совершения, - говорит следователь по особо важным делам Андрей Озеров. - Связано это с тем, что - в основном, - налоговые преступления сначала выявляются налоговыми органами при проведении выездной налоговой проверки. А она проводится, как правило, за три прошедших года. То есть если выездная объявляется в 2021 году, то она захватывает собой 2018, 2019, 2020-й годы. Основная наша цель - найти фактического руководителя компании, уклонявшейся от выплаты налогов, бенефициара, совершившего преступление. По документам руководителем может быть любое подставное лицо. А задача СК - находить непосредственного руководителя, с которого можно будет уже взыскать в пользу государства сумму неуплаченных налогов.

По словам следователя, преступники чаще всего с помощью различных фиктивных схем скрывают НДС (налог на добавленную стоимость) и налог на прибыль.

- Вот вы пришли к человеку. Показываете ему доказательства. Большинство сразу признает вину или начинает юлить?

- Законодательно по налогам предусмотрено примечание - если лицо в ходе расследования возместит полностью ущерб, причиненный РФ, а именно размер налоговой недоимки, пени и штрафы, которые будут начислены налоговым органом, то дело подлежит прекращению.

- То есть они вообще ничем не рискуют?

- Почему же, рискуют. В последующем, когда какой-то конкретный коммерсант, которому было предъявлено обвинение, захочет взять кредит в банке, служба безопасности при проверке увидит, что человек привлекался из-за неуплаты налогов. Вряд и ему кто-то рискнет давать кредит. Так что многие крупные организации и их владельцы предпочитают идти навстречу следствию и возмещают недоимку. Для нас ведь основная задача - не посадить кого-то по налоговым преступлениям во что бы то ни стало, а вернуть денежные средства в бюджет РФ и окончить дело возмещением ущерба.