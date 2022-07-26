«Умный робот» в МФЦ составляет рацион питания на семь дней

Фото: Алиса ТИТКО

Персональные рекомендации по питанию можно получить в центрах госуслуг «Мои документы». Бесплатное исследование займет в среднем семь минут и сразу же на почту придет индивидуальный рацион на неделю. Наш корреспондент протестировала новую услугу, которая доступна в 72 центрах.

Сколько жира в теле?

Пока одни обсуждают, вернутся ли в сеть быстрого питания бургер «Биг мак» и мороженое «Макфлури», другие – идут в МФЦ к «умному роботу», который дает рекомендации по питанию. Получить советы можно буквально на бегу.

Гуляя по торговому центру «Афимолл», я вспомнила о новинке в МФЦ и решила зайти. Это флагманский центр, поэтому сюда можно и будни, и в выходные до 22.00.

- Составьте мне рацион питания на неделю, - говорю в МФЦ.

Сотрудница улыбнулась. Услуга новая, пока обращаются не так часто.

- Просто обычно люди приходят получить полис ОМС, справку из ЗАГСа, оформить загранпаспорт. Да, теперь у нас и индивидуальное меню можно составить, - сказала сотрудница МФЦ.

Идем в зону «Здоровая Москва», которая выглядит как небольшой кабинет. Несколько медицинских аппаратов, но ни одного врача. Оказывается, все обследования будет делать «умный робот».

Возле двери в терминале ввожу свой номер телефона и возраст. Робот даже не спрашивает имя и фамилию. Мне выдают одноразовые тапочки, как в самолете. Измеряю рост и вес. Пока я стояла на медицинской платформе, «умный робот» успел определить мой метаболизм, содержание жира в теле, вычислить массу мышц. После этого было проверено артериальное давление и проведена пульсоксиметрия. Обследование реально не заняло больше десяти минут. Пока я переобулась, «умный робот» составил мне индивидуальное меню на неделю.

Фото: Алиса ТИТКО

Больше сыра, меньше конфет

Результаты могут отправить в электронную медицинскую карту, на почту или распечатать. Изучаю анализ состава тела. «Умный робот» посоветовал набрать 0,5 кг, чтобы мой вес был идеальным. Добавить в рацион продукты с кальцием - молоко, йогурты и сыр. Молочные продукты я ем, но, видимо, недостаточно.

«Умный робот» похвалил меня за норму жира, мышечной массы и количества жидкости – такие показатели позволяют предотвращать развитие сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

- Ваша площадь висцерального жира находится в пределах нормы. Больше двигайтесь и ограничьте потребление транс-жиров (фаст-фуд и кондитерские изделия), чтобы сохранить этот результат, - значится в листе результатов.

Но стоит обратить внимание, что общее исследование – это одно, а рацион питания на неделю – это другое. Попросите специалистов помочь вам распечатать или прислать на почту рекомендованное меню.

Дома я стала тщательно изучать предложенное недельное питание. В сутки желательно съедать 2164 Ккал. Чтобы не высчитывать самостоятельно, это сделал «умный робот».

Примерное меню на день

Завтрак - овсяноблин с помидорами, сок персиковый, зефир, черный кофе с сахаром, мед.

Обед – сырный суп с копченой колбасой, картофель жареный по-деревенски, сок виноградный, груша.

Полдник – сухари пшеничные.

Ужин – котлеты архангельские, картофель запеченный, салат острый с помидорами, виноград, черный чай без сахара.

Вердикт электронного диетолога.

Новые блюда в питании

Если решите придерживаться предложенного рациона, то можно попросить прислать на почту рецепты супов, котлет, запеканок.

- А если у человека нет электронной почты?

- Попросите распечатать на бумаге А4, - посоветовали в МФЦ.

В моем рационе никогда не было овсяноблина, поэтому я решила посмотреть состав. Оказалось, что нужно смешать овсяные хлопья с яйцом, молоком, сыром и помидором. Обжарить блин на растительном масле. Такое блюдо обойдется около 200 рублей. Котлеты архангельские обойдутся дороже – около 300-350 рублей, так как в их составе филе кальмара и сома, немного хлеба, молока, яйцо, маргарин, каша и сливочное масло.

Получается, что «умный робот» обратил внимание на недостаток веса, хотя всего каких-то 0,5 кг, и решил меня подкормить булочками и жареным картофелем. За семь дней мне предлагалось съесть зефир (2 шт.), сдобные булочки (3 шт.), сушки, баранки, сырокопченую корейку, суп с копченной колбасой, жареный картофель (2 порции).

- Рекомендации по питанию подготовлены на основе полученных данных о вашем теле, наличии/отсутствии аллергических реакций, физической активности. Носят рекомендательный характер. Для получения детальных рекомендаций нужно обратиться к врачу-диетологу, - посоветовали в МФЦ.

Показала меню нутрициологу-диетологу, и она удивилась большому количеству сладостей и соков в предложенном меню.

- Отсутствуют сложные углеводы, все углеводы в меню – быстрые, с высоким гликемическим индексом, маленькое количество клетчатки. В меню огромное количество картошки, белого хлеба, сладкой выпечки, сладостей и сладких фруктов, - объяснила Екатерина Маслова, нутрициолог-диетолог, член Национального общества диетологов.

- То есть много сахара?

- Количество сахара, содержащееся в предлагаемом рационе на день, превышает 150 грамм. Напомню, рекомендованная суточная норма ВОЗ - 25-30 грамм в сутки. Этот рацион для желающих набрать вес и заработать в кратчайшие сроки инсулинорезистентость и сахарный диабет второго типа. Некоторые приемы пищи совсем неприемлемы - предлагается одновременно запивать сдобную выпечку и кофе, и какао на молоке.