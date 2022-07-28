Здесь все так, как при Майе Плисецкой: на Тверской открылась мемориальная квартира балерины

На Тверской открылась мемориальная квартира балерины

Логично было бы предположить, что Майя Плисецкая жила в "доме с балериной" (еще его называют «дом под юбкой» — до 1958 года на угловой башенке дома по адресу Тверской б-р, 28 стояла фигура девушки). Но нет, хотя поблизости, на Тверской. Майя Михайловна с Родионом Щедриным поселились в доме Наркомлеса и Большого театра - массивном восьмиэтажном здании, расположенном между Мамоновским и Благовещенским переулками. («Подъезд напротив бара «Нур» - объясняют сотрудники Бахрушинского музея).

Майя Михайловна с Родионом Щедриным поселились в доме Наркомлеса и Большого театра Фото: Евгения КОРОБКОВА

Здание состоит из двух частей, построенных в разное время. В тридцатые годы возвели корпус для работников лесной промышленности. (Эта половинка украшена изображениями лесников, птиц и всяческих куниц). После войны пристроили продолжение для работников Большого театра. Вместо дровосеков и прочих ламберменов на фасаде появились маски, кулисы и прочие атрибуты театральной деятельности. Оформление было поскромнее, чем для лесников, зато квартиры стали больше и просторнее. Не обычные двушки и трешки, а трех- и пятикомнатные обиталища с большими прихожими и коридорами, в центре которых можно было установить стол и использовать помещение как гостиную.

НА ГОНОРАРЫ ОТ ПЕСЕН К «ВЫСОТЕ»

Плисецкая и Щедрин переселились сюда в 1963 году. Квартиру получили не бесплатно, а купили на гонорары Родиона Щедрина.

- Я писал музыку к популярным кинофильмам, - рассказывал Щедрин: "Высота", "Коммунизм", "А если это любовь". Это был единственный настоящий доход. Но на квартиру пришлось еще немножко занять.

Плисецкая и Щедрин переселились сюда в 1963 году. Квартиру получили не бесплатно, а купили на гонорары Родиона Щедрина.

По сравнению с прежним жильем - крохотной квартиркой на Кутузовском, где с лестничной клетки можно было сделать два шага и прыгнуть в постель, - новое владение считалось хоромами. Но по нынешним временам квартира (пусть даже с двумя санузлами) выглядит скромно. Трехкомнатная "распашонка" с двумя небольшими кабинетами и одной большой спальней. Поэтому, чтобы не толкаться, Бахрушинский музей ограничивает количество гостей. Не более десяти за один сеанс.

Родион Константинович и Майя Михайловна жили здесь до 1990-х годов, а после этого - наездами. Фото: Оксана Зуйко

Как-то историк моды Александр Васильев потешался над одной бывшей балериной, сделавшей ремонт в своих хоромах "в стиле помпиду". Квартира Плисецкой и Щедрина удивляет скромностью. Никаких колонн, позолоты, блеска и всего что дорохо-бохато. Не новый ремонт, вытертый паркет... антресоли.

- Родион Константинович и Майя Михайловна жили здесь до 1990-х годов, а после этого - наездами, - объясняет научный сотрудник музея Анастасия Лебедева.

ПИЛИ ИЗ ГРАНЕНЫХ СТАКАНОВ

В девяностые Майю Михайловну "ушли" из Большого театра. Тогдашний главный балетмейстер Юрий Григорович объяснил это необходимостью давать дорогу молодым. Обиженная балерина с мужем переехала в литовский Тракай, а потом - в Мюнхен.

Так что в передаче "Пока все дома", снимавшейся лет пятнадцать назад в Москве, Майя Михайловна назвала московскую квартиру "наш третий дом", хотя это не очень справедливо. Именно здесь Щедрин и Плисецкая прожили больше всего, именно здесь Плисецкая придумывала образ своей Кармен и создавала балеты, которые потом ставили в Большом театре.

Платье Кардена. Фото: Оксана Зуйко

Кстати, место, где снималась передача, легко узнать. Импровизированная гостиная устроена в широком коридоре: здесь находится стол, а вокруг - встроенные шкафы с посудой, статуэтками, в числе которых особенно приятно и неожиданно было увидеть гжелевский сосуд с эмблемой "Комсомольской правды".

- Я не люблю роскошь, - говорила Плисецкая. - Все лишнее мешает, поэтому люблю избавляться и дарить.

- А как же это, - "поймал" Майю Михайловну ведущий, указав на содержимое шкафов

- Все что вы видите - это подарки, - невозмутимо отвечала Плисецкая.

Как свидетельствовали друзья семьи, Плисецкая не пользовалась ни гостиной, ни круглым столом, ни красивой посудой из шкафов. Фото: Оксана Зуйко

Во время памятной передачи впечатляло, что на столе не было никаких угощений, да и сервиз стоял чисто символически, без чая. Как свидетельствовали друзья семьи, Плисецкая не пользовалась ни гостиной, ни круглым столом, ни красивой посудой из шкафов. Всех друзей принимали на скромной кухне с зеленым холодильником, где они пили из обычных граненых стаканов. Ну а девиз Плисецкой "не жрать" и сегодня на слуху.

Сейчас в кухне сидят две сотрудницы музея: Галина Соловьева и Анастасия Лебедева. Женщины в режиме нон-стоп отвечают на телефонные звонки. В честь открытия квартиры телефоны разрываются, люди хотят попасть сюда, минуя официальные часы приема. Приходится объяснять, что группы сформированы уже чуть ли не на неделю вперед, а сеансы для посещения проводятся только несколько раз в день.

Всех друзей принимали на скромной кухне с зеленым холодильником, где они пили из обычных граненых стаканов. Фото: Оксана Зуйко

ШАГАЛ В ЧЕМОДАНЕ

Музей постарался оставить все так, как было при хозяевах. (В комнате Родиона Щедрина даже сохранился мини-бар хозяина с дорогими напитками). Однако кое-где установили шкафы-витрины, где можно увидеть разные трогательные экспонаты. В их числе - детские ботиночки балерины со стертыми мысками и детский фарфоровый сервиз, который она хранила всю жизнь. В 1932 по 1936 год Майя с отцом – первым руководителем «Арктикугля», жила на Шпицбергене. Самолеты туда не летали, поэтому добирались через Норвегию, где в магазине игрушек Осло девочке подарили понравившийся ей кукольный набор.

Кое-где установили шкафы-витрины, где можно увидеть разные трогательные экспонаты. В их числе - детские ботиночки балерины со стертыми мысками и детский фарфоровый сервиз, который она хранила всю жизнь. Фото: Оксана Зуйко

В гардеробной, кажется, сильнее других комнат сохранился "эффект присутствия" хозяйки дома.

Среди неожиданных находок - рисунок Шагала с дарственной надписью автора. Сотрудники музея обнаружили его на дне одного из многочисленных чемоданов семьи, причем, находка удивила и самого Родиона Щедрина. Теперь бесценный экспонат выставляют как нашли - прямо в чемодане.

- И поэтому мы не открываем здесь окна, чтобы свет не испортил рисунок, - объясняет Анастасия Лебедева.

Среди неожиданных находок - рисунок Шагала с дарственной надписью автора. Фото: Оксана Зуйко

Самая большая комната - спальня балерины. У изголовья кровати висит ковер французского художника Фернана Леже и портрет хозяйки квартиры работы Артура Фонвизина. За умение позировать художники просто обожали Майю Михайловну. Плисецкая застывала в нужной позе и могла так просидеть по нескольку часов.

Самая большая комната - спальня балерины. Фото: Оксана Зуйко

На туалетном столике - любимые духи Плисецкой Robert Piguet Bandit. По словам друзей, она сохраняла верность этому аромату всю жизнь и гордо констатировала: "Мои любимые духи называются «Бандит».

На туалетном столике - любимые духи Плисецкой Robert Piguet Bandit. Фото: Оксана Зуйко

Аромат довольно специфический, по некоторым отзывам, отдающий жареной резиной. В планах музея - купить флакончик и давать посетителям возможность почувствовать запах. Правда, покупка оригинального флакончика осложняется санкциями.

По словам друзей, она сохраняла верность этому аромату всю жизнь и гордо констатировала: "Мои любимые духи называются «Бандит». Фото: Оксана Зуйко

«Я МАЙЮ МИХАЙЛОВНУ НЕ БИЛ»

В витрине, деликатно расположенной на месте встроенного шкафа, фотографии, в том числе - Лили Брик. Именно эта интересная женщина свела когда-то Щедрина и Плисецкую. Они встретились в квартире Брик, потом Родион по очереди развозил гостей хозяйки, "оставив Майю на закуску". А после - балерина пригласила композитора на репетицию.

Эта репетиция произвела неизгладимый эффект на композитора. Все репетировали кто в чем, а Майя - в эластичном купальнике, купленном у фарцовщицы... В передаче "Пока все дома" Щедрин рассказывал оригинальную историю о тех временах:

"У нас был друг... если он выпивал 50 грамм водки, то бил жену за то, что она отдалась в первый же вечер. Так вот. Я Майю Михайловну за это не бил..."

Удивительно, что по квартире можно спокойно передвигаться: здесь нет музейных ограждений, кроме разве что одной комнаты Родиона Щедрина. Фото: Оксана Зуйко

Удивительно, что по квартире можно спокойно передвигаться: здесь нет музейных ограждений, кроме разве что одной комнаты Родиона Щедрина, да и то - в самом углу, где лежит еще один ковер Фернана Леже. ("Мы же не хотим, чтобы по нему ходили").

Когда-то в кабинете Щедрина стоял еще и рояль, но, чтобы не мешать жене, композитор приобрел соседнюю квартиру, которую использовал как полноценный кабинет. (Эта квартира до сих пор находится в собственности Родиона Щедрина...)

В последний раз Плисецкая переступала этот порог в апреле 2015 года, когда вместе с мужем прилетела в Москву на премьеру оперы Родиона Константиновича "Левша". Фото: Оксана Зуйко

«ТЕЛА НАШИ ПОСЛЕ СМЕРТИ СЖЕЧЬ»

В последний раз Плисецкая переступала этот порог в апреле 2015 года, когда вместе с мужем прилетела в Москву на премьеру оперы Родиона Константиновича "Левша". В день приезда она купила в "Сапсане" медвежонка и усадила его на тумбочку в прихожей.

Медвежонок с сердечком в руках, последняя покупка Плисецкой, так и остался на тумбочке...

Медвежонок с сердечком в руках, последняя покупка Плисецкой, так и остался на тумбочке... Фото: Оксана Зуйко

Через несколько недель Майи Михайловны не станет. Она умерла в Мюнхене от обширного инфаркта. "Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией», — говорится в завещании артистки.

Могилы Майи Михайловны нет. Урна с прахом хранится у Родиона Щедрина. Местом, куда почитатели таланта балерины могли принести цветы - оставался памятник на Большой Дмитровке, открытый в 2015 году.

Но именно в мемориальной квартире больше всего чувствуется присутствие великой балерины.

КОММЕНТАРИЙ

Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова:

"Главное при создании экспозиции любой квартиры-музея – это умелое сочетание мемориальности с новейшими музейными технологиями и техническими средствами. Нам надо было максимально точно определить фрагменты, которые должны остаться нетронутыми, а затем очень деликатно дополнить их музейными экспозициями.

Мы полностью сохранили весь интерьер и обстановку. Готовясь к открытию, мы много и подробно обсуждали детали с Родионом Константиновичем – он поддержал и одобрил все наши идеи".

КАК ПОПАСТЬ

ул. Тверская, 25/9, квартира 31.

Ежедневно - сеансы в 12:00, 15:00, 17:00 и в 18:30. Продолжительность - 45 минут. Максимальная вместимость -10 человек.

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