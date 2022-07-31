Квартира Галины Улановой на Котельнической набережной закрывается на реставрацию

Музей-квартира Галины Улановой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С первого августа закрывается на реставрацию музей-квартира Галины Улановой в доме на Котельнической набережной. Это известие стало сюрпризом для многих. Пару лет назад квартира уже закрывалась после ЧП: соседи устроили джакузи над библиотекой балерины и затопили квартиру так, что паркет встал дыбом. Пострадала антикварная мебель и книги Галины Сергеевны. На этот раз, к счастью, ничего страшного. Никто ничего не затопил, реставрация проходит в рамках создания музейно-театрального квартала "Бахрушинский".

Корреспонденту KP.RU удалось попасть на последнюю перед закрытием экскурсию в квартире "обыкновенной богини" балета.

Корреспонденту "КП" удалось попасть на последнюю перед закрытием экскурсию в квартире "обыкновенной богини" балета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда после смерти балерины худрука Большого театра Владимира Васильева спросили, будет ли в ее квартире мемориальный музей, он ответил отрицательно:

"Такие музеи хороши лишь в первые годы, когда в них еще жива память о бывших обитателях. Спустя время мемориальные музеи превращаются в пустыни"…

Время показало, как ошибался Васильев. С тех пор, как Галина Сергеевна ушла из жизни, минуло почти четверть века, а поток желающих попасть в квартиру огромен.

С тех пор, как Галина Сергеевна ушла из жизни, минуло почти четверть века, а поток желающих попасть в квартиру огромен. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Холодильник салатового цвета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Обыкновенной богиней» называл ее писатель Алексей Толстой. «Человеком другого измерения» - режиссер Сергей Эйзенштейн. «Гением русского балета» - композитор Сергей Прокофьев. В британском сериале «Корона» есть интересный эпизод, когда королева Елизавета II находит в багаже мужа фотографию Галины, а потом долго мучается и размышляет, изменял ли ей Филипп с русской балериной или нет. Версия интересная, но в музее ее не разделяют.

("Это абсолютные выдумки!" - уверяет заведующая музеем-квартирой Оксана Карнович).

Балерина переехала в знаменитую сталинскую высотку 1952 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Балерина переехала в знаменитую сталинскую высотку 1952 году. Список первых жильцов утверждал сам Лаврентий Берия и Улановой досталась "трешка", на девятом этаже. Спустя тридцать с лишним лет, совершив сложный обмен, балерина переселилась в четырехкомнатную квартиру в этом же доме. Именно здесь, в последнем жилье площадью сто сорок пять квадратных метров и располагается музей.

Квартира , как у Улановой, стоит около 150 млн рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наш фотокорреспондент Владимир Веленгурин очень интересовался стоимостью. Судя по информации на "Циане", такие хоромы стоят около ста пятидесяти миллионов рублей! В высотке великолепное общественное пространство. Недавно дом отреставрировали, панно в коридоре обновили и внутри стало совсем хорошо. В квартирах - трехметровые потолки и такой вид из окна, что его можно смотреть часами, как телевизор. Но, правду сказать, планировка не слишком удачная. Узкие коридоры, маленькая кухня неудобной формы и крошечный санузел. То, что современные обитатели квартир норовят перенести и расширить "мокрые точки" - в целом, неудивительно. Обидно, что от этого страдает музей.

Удивительно, что розовое биде стояло в квартире изначально! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кровать балерины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Музею удалось сохранить обстановку, которая была у Галины Сергеевны. В небольших комнатах нет ощущения тесноты от мебели, которую, к слову, балерина перевезла с собой из Ленинграда, где родилась и училась. Обстановка и по сей день смотрится очень достойно, что неудивительно: часть мебели была куплена в Эрмитаже (были времена, когда музей проводил распродажи и можно было недорого разжиться антиквариатом).

Часть мебели была куплена в Эрмитаже Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правда, некоторые экспонаты все же оказались с сюрпризом. Например, пузатый шкаф-бюро "восемнадцатого века", наполненный разной мелочью, оказался вовсе не антиквариатом, а продукцией армянской мастерской. Но об этом сами сотрудники музея узнали относительно недавно, в ходе реставрации. Про содержимое этого "армянского экспоната" можно написать отдельную статью. Например, там можно увидеть неловко вылепленное женское лицо. Это - подарок Анны Павловой. В свободное время балерина брала уроки лепки и расслаблялась, вылепляя себя.

Подарок Анны Павловой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В комнате стоит кресло, которое балерина использовала как станок, выполняя упражнения, у кресла - подставка для ног "с сюрпризом": на обороте - дарственная надпись актрисы Татьяны Пилецкой. А еще - огромное зеркало, перед которым в детстве занималась будущая балерина.

Подставка для ног "с сюрпризом": на обороте - дарственная надпись актрисы Татьяны Пилецкой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как рассказывал один из посетителей музея, когда-то помогавший Галине Улановой перевозить вещи, его поразило, что при переезде балерина не забыла даже простенькую соломенную игрушку.

- Зачем она здесь? - удивился он.

- Это подарок! - ответила Уланова.

Галина Сергеевна была равнодушна к быту, но внимательна к подаркам поклонников. Один из таких подарков, мало вяжущийся с интерьером квартиры - огромный микки-маус, восседающий на старинном диване. Еще одним подарком, на этот раз от английских поклонников, стал пудель Большик, которого доставили для балерины на специальном королевском самолете.

Плюшевый Мики Маус не вписывается в интерьер квартиры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из гостиной попадаем в маленькую комнату - спальню Галины Сергеевны. Маленькая кровать, тапочки тридцать пятого размера, и - портрет девочки на стене. Посетители могут решить, будто это портрет самой балерины в детстве, однако на самом деле это детское изображение ее подруги и журналистки "Комсомольской правды" Татьяны Агафоновой.

Детское фото Татьяны Агафоновой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Необычная дружба

Какую только чушь не городят про этот союз. Но в музее Татьяну тактично называют «компаньонкой, подругой, помощницей по ведению домашнего хозяйства».

Все началось с интервью. Агафонова планировала писать книгу о великой балерине. Будучи пробивным человеком, сразу взяла быка за рога, и, не спрашивая разрешений, вошла в ложу Улановой во время концерта. На следующий день балерина пригласила журналистку к себе домой за фотографиями. Зная, что балерина совсем не умеет готовить, гостья принесла с собой полные сумки провианта: и вкусное первое, и второе, и даже клюквенный кисель... Так началась их дружба. Вскоре Агафонова уволилась из "Комсомолки", а потом женщины разменяли квартиры и съехались.

Уланова бережно хранила подарки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уланова представляла ее своей приемной дочерью. Вместе в одной квартире две женщины прожили двадцать лет. Смерть Агафоновой от рака стала одним из самых тяжелых ударов для балерины. После похорон подруги она год провела в больнице, а вернувшись домой, поставила фотографию Татьяны на телевизор и каждый день разговаривала с ней.

Фото Татьяны Агафоновой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вообще, информация о роли Агафоновой весьма противоречивая. Кто-то осуждает журналистку за то, что та отпугивала людей от Улановой и за нее решала, с кем балерина будет общаться, а с кем нет. Но сотрудники музея-квартиры очень деликатно говорят о том, что Агафонова действительно была очень нужна Галине Сергеевне.

- Сама Галина Сергеевна не могла ничего ни попросить, ни, тем более, потребовать, - рассказывает Оксана Карнович. - К примеру, во время поездок она должна была сидеть впереди, на лучших местах, а она, войдя в автобус, уходила на задние ряды, потому что ей неловко было попросить. Такого не позволяла Татьяна. Она выбивала для Улановой все самое лучшее.

Тесная кухня квартиры Улановой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По настоянию Агафоновой в квартире появился модный по тем временам финский кухонный гарнитур, техника, которая и сегодня вполне себе работает. "Я была с ней как за каменной стеной", - признавалась Уланова.

В музее показывают трогательную деталь: блокнот журналистки. Незадолго перед уходом, страдая от болей, которые не снимали препараты, Татьяна составила для "Любимой Галины Сергеевны" подробную инструкцию по пользованию стиральной машинкой.

Татьяна заботливо написала для Улановой, как пользоваться стиральной машиной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Две непохожие квартиры

На днях в Бахрушинском музее открылась мемориальная квартира Майи Плисецкой .Обе квартиры балерин максимально непохожи друг на друга и если что роднит их - это разве что одинаковый салатовый холодильник. (Судя по всему, привезенный из гастролей в Японии).

- Ну, у Майи Михайловны совсем скромно, - говорят сотрудники Бахрушинского.

Костюмы Улановой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но дело не только в этом. У Плисецкой гостю становится не по себе. Кажется, что обитательница квартиры не очень хочет, чтобы по ее дому кто-то ходил. Чувствует это и персонал ("Майя Михайловна еще не позволила") и пришедший на открытие квартиры Валерий Гергиев. (У мэтра дрожал голос и он признался, что все так, как будто случилось вчера).

Иначе у Галины Улановой. В квартире тихо, задумчиво и очень уютно.