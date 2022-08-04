Собянин анонсировал открытие 19 новых Центов московского долголетия в этом году

Танцы в cаду «Эрмитаж» в рамках проекта «Московское долголетие». Фото: Сергей Киселев/АГН Москва

Центр московского долголетия «Орехово» на юге столицы после капремонта вновь принимает посетителей. В обновленном здании работают 25 клубов, постоянными участниками которых стали уже более 540 человек. С июня, когда в центре завершили ремонт, его посетили свыше трёх тысяч человек. Сегодня, 4 августа, сюда заглянул и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы задумались над тем, что сделать такие клубы в рамках бывших центров социального обслуживания, которые сейчас в основном перешли в МФЦ, - сказал мэр. - Для них уже такие помещения не особо нужны. И, советуясь с москвичами, решили создать такие клубные центры. Честно говоря, не ожидали такого отношения и такой душевной атмосферы, которые удалось создать. За три года с пяти-семи центров выросли уже до 50. До конца года будет уже 70. Мы видим, что в этом году их посетит уже около полумиллиона москвичей».

По его словам, желающие могут участвовать в проекте «Московское долголетие» на разных площадках - в школах, социальных и спортивных центрах, в коммерческих компаниях, парках.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Центр московского долголетия «Орехово» выглядит так:

- зона для встречи посетителей;

- многофункциональный актовый зал;

- спортивный и тренажерный зал;

- шумная и тихая гостиная;

- медиагостиная;

- творческие мастерские;

- кулинарная студия.

Сюда, как и во все остальные центры московского долголетия, можно приходить ежедневно с 10.00 до 21.00. Все услуги бесплатные для жителей с постоянной пропиской в столице - женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет и москвичи, досрочно вышедшие на пенсию по выслуге лет.

Адреса и справочная информация - на сайте Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

С осени стартует новый сезон во всех центрах. В расписании - образовательные занятия в сфере финансовой, компьютерной и правовой грамотности, занятия по поддержанию ментального здоровья в партнерстве с Московской службой психологической помощи и психологическими факультетами столичных вузов. А зимой откроются секции «Лыжи» и «Коньки». Для этого осенью 2022 года откроются группы для записи на занятия в парках Москвы. Кроме того, заработает вокально-инструментальный ансамбль «Московское долголетие».

ЦИФРЫ

Сегодня в столице работают 52 центра московского долголетия. С января по июль 2022 года в них побывали порядка 280 тысяч человек.