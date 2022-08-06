Синоптики выпустили штормовое предупреждение: После жары на Москву обрушатся ливни, грозы и град

В воскресенье на Москву выльется 40% месячной нормы осадков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В выходные москвичи переживут сразу два погодные аномалии. Сильнейшую жару и мощные грозовые ливни. Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение для Москвы на 6 и 7 августа. К чему готовиться?

В субботу, 6 августа, - к 33-градусной жаре. Пекло такое же, как было в пятницу. Так что идеальный вариант - провести субботний день у воды. Или в помещении с кондиционером, если вы совсем плохо переносите зной.

В воскресенье, 7 августа, погода резко изменится. На столицу обрушится сильнейшее ненастье. Хорошая новость для утомлённых солнцем: после него спадёт зной.

В воскресенье к середине дня воздух прогреется до +28 градусов, на востоке Московской области до +32. А с запада подойдёт холодный атмосферный фронт циклона, центр которого будет находиться над Балтийским морем. На огромных контрастам температур и разыграется стихия. На Москву и Подмосковье обрушатся ливни, грозы, град и штормовой ветер с порывами до 20 - 25 метров в секунду.

- Самое сильное ненастье ждём в воскресенье во второй половине дня, после 17 часов, оно будет продолжаться до полуночи. Ночью перерыв, вторая порция - ранним утром понедельника. В общей сложности выпадет до 25 - 30 мм осадков, а это 40% всей месячной августовской нормы, - рассказала «КП» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Кроме интенсивных, «тропических» по характеру дождей, возможны грозы и град. Однако они будут локальными. Отдельные, самые мощные кучевые облака будут достигать высоты 10 - 12 км. Именно в таких и обращуются ячейки града, так как на большой высоте температура отрицательная. Но диаметр такого облака может быть всего 5 км - над такой территорией и пройдёт град. А что это в масштабах мегаполиса и тем более области?

В начале следующей недели в столице будет тепло, но уже без индурчюлего зноя, +21…+26 градусов.

ЛИКБЕЗ «КП»

Откуда в Москве шторм, и почему штормовое предупреждение - и про жару тоже

Москва, конечно, порт пяти морей. Но все же - откуда в столице шторм? И почему синоптики говорят о штормовом предупреждении даже в субботу, когда и дождя-то не обещают, только жару? Давайте разберёмся с терминами.

На море шторм - это 9 баллов по шкале Бофорта. Волны вздымаются на высоту 7 - 10 метров, скорость ветра достигает 20 - 24 метров в секунду. Шторма а этом смысле, конечно, в столице не будет. Ну какие 10-метровые волны на Москва-реке?

Однако Всемирная метеорологическая организация сейчас использует шкалу Бофорта и для оценки стихии на суше. И штормовой ветер у нас действительно возможен - его как раз и обещают в воскресенье. Те самые 20 - 25 метров.

Штормовое предупреждение - третья история. Так называют предупреждение о любых опасных явлениях погоды, будь то собственно шторм, аномальная жара или мороз, сильный ливень и так далее. Поэтому штормовое предупреждение Гидрометцентр выпустил на оба выходных дня. В субботу из-за зноя, в воскресенье из-за дождей, гроз и ветра.