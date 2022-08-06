Собянин сообщил о завершении реставрации знаменитого особняка Рутковских

Столичные мастера отреставрировали фасады памятника и восстановили лепнину. Фото: Алиса ТИТКО

Один из старинных особняков столицы отреставрировали в Большом Козловском переулке. Это особняк, построенный Борисом Рутковским в 1888 году для своей дочери. Последние годы здание было в плачевном состоянии и требовало полной реставрации. О завершении работ 6 августа объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Один из старинных особняков столицы отреставрировали в Большом Козловском переулке. Фото: Алиса ТИТКО

- Столичные мастера отреставрировали фасады памятника, восстановили лепнину, кованые ворота. Привели в порядок декор и своды внутри здания, пол из мозаики на первом этаже, - сообщил Сергей Собянин.

Это особняк, построенный Борисом Рутковским в 1888 году для своей дочери. Фото: Алиса ТИТКО

Дом у Бориса Рутковских довольно необычный по архитектурной задумке. В нем удалось совместить абсолютно разные стили. В особняке есть три зала: с готической отделкой, классической и барочной. Все элементы реставраторам пришлось привести в порядок, были возвращены исторические окна с мраморными подоконниками. На первом этаже воссоздали пол из метлахской плитки. Отдельным декором в доме стала парадная лестница, ведущая из нижнего на первый этаж. Лестница украшена деревянной отделкой и коваными растительными элементами.

Последние годы здание было в плачевном состоянии и требовало полной реставрации. Фото: Алиса ТИТКО

Реставраторы во время работ обнаружили уникальные детали, свидетельствующие той эпохе, а именно - две чугунные каретные тумбы с декорированной крышкой. Они стояли в проездной арке. Одна сохранилась в приличном состоянии, а вторая была сильно разрушена.

Историки объяснили, что тумбы стояли не в качестве декора, а использовались, как опоры безопасности - заезжающие кареты могли случайно повредить стены дома.

Дом у Бориса Рутковских довольно необычный по архитектурной задумке. Фото: Алиса ТИТКО

Долгое время реставраторов ушло на бережное обновление лепного декора как снаружи, так и внутри здания.

Особняку в этом году исполняется 134 года, он является объектом культурного наследия регионального значения, именно поэтому все реставрационные работы проводились под контролем Мосгорнаследия.

Долгое время реставраторов ушло на бережное обновление лепного декора как снаружи, так и внутри здания. Фото: Алиса ТИТКО

Старинный дом Рутковских, по словам мэра города, является важной частью богатого культурного наследия Москвы. Правительство города делает все возможное, чтобы москвичи могли видеть историческую архитектуру Москвы в первозданной красоте.