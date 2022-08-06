Скоро на Москву обрушится ливенью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экстремальная жара настигла Москву с четверга, пиковые +32 градуса достигнуты 6 августа. Синоптики говорят, что нужно готовиться к непогоде.

- Поток атмосферного фронта из Европы пробьется к границам России уже вечером субботы, а в начале следующей недели аномальная жара будет вытеснена на восток и юг Русской равнины, - рассказали в метеобюро «Фобос».

В Москве до вечера субботы будет царить пекло, градусники не опустятся ниже +30… +32 градусов, но потом резко похолодает и в небе засверкают молнии. Дождливая погода в столице будет вплоть до середины следующей недели.

- По прогнозам синоптиков, 7 августа с 14.00 и до конца дня ожидаются ливень, гроза, град и усиление ветра до 23 м/с. А по некоторым данным, непогода начнет бушевать вечером 6 августа, - рассказали в Городском хозяйстве Москве.

Город уже готовится к ликвидации последствий предстоящей непогоды, а москвичам советуют спланировать свой день так, чтобы в часы ливня не быть на улице.

Обрушившаяся непогода с ливневыми дождями принесет в город долгожданную прохладу - в понедельник и вторник на термометрах покажется заветная отметка +24 градусов. По словам синоптиков, даже такие цифры немного выше климатической нормы августа.