В 2023 году в Северном Бутово появится спорткомплекс с бассейном

Строительство физкультурных сооружений позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом

Новые спортивные сооружения продолжают появляться в разных районах столицы. Среди них - физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном в Северном Бутово. В третьем квартале 2023 года его построят на улице Дмитрия Донского, владение 12-14.

«На сегодня здание готово на 45%, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Уже известно, что ФОК получит название «Качаловский», что созвучно с расположенной в районе улицей Старокачаловской».

По его словам, в будущем двухэтажном компоексе полностью завершились монолитные работы. Сейчас специалисты заняты устройством фасада и кровли. Внутри здания уже монтируют лифт и возводят кирпичные перегородки. Кроме того, начались отделочные работы, в том числе штукатурка чаши бассейна.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, мы увеличили количество спортивных объектов в Москве более чем в два раза, - добавил Загрутдинов. - Строительство физкультурных сооружений позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом».

КОНКРЕТНО

Площадь спорткомплекса - около 5,5 тысячи квадратных метров.

В нем разместятся:

- бассейн для оздоровительного плавания с ванной 25х16 метров, ванной 10х6 метров для обучения плаванию детей от 7 до 10 лет;

- универсальный игровой зал 26,4х43,15 метров для занятий игровыми видами спорта (баскетболом, волейболом, теннисом, гандболом, мини-футболом, флорболом);

- тренажерный зал 26,3х7,7 метров;

- медицинский блок;

- администрация и техническая зона;

- буфет на 23 посадочных места.