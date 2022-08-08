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Москва строится-20228 августа 2022 6:00

В 2023 году в Северном Бутово появится спорткомплекс с бассейном

Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов
Строительство физкультурных сооружений позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом

Строительство физкультурных сооружений позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом

Новые спортивные сооружения продолжают появляться в разных районах столицы. Среди них - физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном в Северном Бутово. В третьем квартале 2023 года его построят на улице Дмитрия Донского, владение 12-14.

«На сегодня здание готово на 45%, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Уже известно, что ФОК получит название «Качаловский», что созвучно с расположенной в районе улицей Старокачаловской».

По его словам, в будущем двухэтажном компоексе полностью завершились монолитные работы. Сейчас специалисты заняты устройством фасада и кровли. Внутри здания уже монтируют лифт и возводят кирпичные перегородки. Кроме того, начались отделочные работы, в том числе штукатурка чаши бассейна.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, мы увеличили количество спортивных объектов в Москве более чем в два раза, - добавил Загрутдинов. - Строительство физкультурных сооружений позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом».

КОНКРЕТНО

Площадь спорткомплекса - около 5,5 тысячи квадратных метров.

В нем разместятся:

- бассейн для оздоровительного плавания с ванной 25х16 метров, ванной 10х6 метров для обучения плаванию детей от 7 до 10 лет;

- универсальный игровой зал 26,4х43,15 метров для занятий игровыми видами спорта (баскетболом, волейболом, теннисом, гандболом, мини-футболом, флорболом);

- тренажерный зал 26,3х7,7 метров;

- медицинский блок;

- администрация и техническая зона;

- буфет на 23 посадочных места.

Москва строится-2022: Социальное строительство