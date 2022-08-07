«Помогает ребятам на пути к успеху»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв анонсировал старт Кубка Александра Овечкина

Фото Дениса Трудникова

В Красногорске в понедельник, 8 августа, стартует Кубок Александра Овечкина - ежегодный хоккейный турнир для детских команд. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что в этом году за трофей будут бороться больше десятка сильнейших в своем возрасте команд страны.

«В Подмосковье приедут детско-юношеские команды из Москвы, Петербурга, Татарстана и Башкортостана, Омской, Ярославской, Челябинской областей и из Белоруссии, - написал Андрей Воробьёв в своем официальном телеграм-канале. - Впервые турнир прошел в 2018 году, тогда в нем участвовали только команды из Подмосковья, в этом же году - это 12 ведущих хоккейных академий страны».

13 августа, в субботу, в последний день Кубка Овечкина, состоится матч «Легенд хоккея». Помимо самого «Ови», каждый сезон пачками бьющего вековые рекорды НХЛ, на лед выйдут звезды легендарной сборной СССР - Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Александр Якушев, Алексей Жамнов.

Губернатор Подмосковья поблагодарил Александра Овечкина за организацию соревнований: «Спасибо Саше за то, что поддерживает молодых, увлеченных хоккеем парней и помогает ребятам на пути к успеху!»

А В ЭТО ВРЕМЯ

Подмосковные легкоатлеты впервые выиграли чемпионат России

Сборная Московской области на днях заняла максимально высокое в истории место в чемпионате России по легкой атлетике - выиграла в общекомандном зачете. Андрей Воробьёв поздравил спортсменов и тренеров с таким успехом.

«У нас 10 золотых, по 8 серебряных и бронзовых медалей. Турнир проходил в Чебоксарах, спортсмены Московской области стали первыми среди 70 регионов, - написал Андрей Воробьёв. - Поздравляю всех-всех спортсменов и тренеров! Вы лучшие в стране и это неоспоримый факт. Так держать!»