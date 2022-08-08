Больше, чем голубь: в Москве заметили краснокнижного вяхиря

Для города эта птица очень редкий гость. Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды

Вяхирь - это тот же голубь, только покрупнее размером. Длина тела около 40 (или даже более) см. Вес - до 700 гр.

В отличие от своих родственников сизых голубей вяхирь очень осторожная птица. Она не будет шлындать по многолюдной площади возле станции метро или рядом с автобусной остановкой. Да ещё, побираясь, заглядывать людям в глаза. Вяхирь живёт в дикой природе, питаясь орехами, насекомыми, рябиной, семенами сосны и ели. Он единственный из голубей, кто умеет срывать с деревьев листья (также для употребления в пищу).

Гнездится эта птица в лесу. А потому любое появление вяхиря в городской черте - целое событие (в отличие, от Англии, например, где этот вид очень распространён). В Москве его заметили в долине реки Сетунь в районе Ново-Переделкино (это за пределами МКАД в Новомосковском округе).

Вяхирь - это тот же голубь, только покрупнее размером. Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды

- В наших краях вяхирь занесён в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости, - сообщили «КП» в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды. - Очень интересна расцветка птицы. Основной фон - серый или сизо-дымчатый. Грудь красноватого или розового оттенка. Шея зеленоватая с металлическим отливом, а зоб бирюзовый или сиреневый. На крыльях имеются белые полосы, которые особенно видны во время полета.

Несколько любопытных фактов. Для того, чтобы съеденные зёрнышки перетирались, вяхирь глотает камушки, которые служат жерновами. Ещё он великолепный акробат и, несмотря на габариты, может выделывать в воздухе всяческие кренделя и даже повиснуть на ветке вниз головой. Продолжительность жизни 16 лет. Половая зрелость наступает в 11 месяцев. В птичьем мире вяхирь считается породистой птицей. Он статен, холён, чистоплотен. С обычными голубями не водится. И рыться клювом в помойке никогда не станет.