Новый лечебно-диагностический комплекс имени Логинова готов на 87 процентов

Фото предоставлено департаментом строительства

На востоке столицы в скором времени начнет принимать пациентов новый комплекс Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова. Напомним, 8-этажный корпус сейчас достраивают рядом с действующими.

«В помещениях началась укладка линолеума, ведутся отделочные работы по всем этажам, монтируются панели в операционных», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, здание готово на 87 процентов. При этом вокруг него продолжается благоустройство территории. Помимо современной технической «начинки», фишкой проекта станут три новых места отдыха вдоль шоссе Энтузиастов - Теневой и Регулярный парки, а также парк «Сталинский ампир» с атмосферой 40-50-х годов. Пациенты центра Логинова смогут гулять по пешеходным дорожкам среди цветущих растений. Рядом появятся спортивная зона и мульти-спортивная площадка.

Фото предоставлено департаментом строительства

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, в свое время мы отказались от реконструкции старых корпусов и приняли решение построить новый современный корпус площадью 75 тысяч квадратных метров, - добавил Загрутдинов. - Это одна из самых крупных строек в области здравоохранения во всей стране. И после ее окончания это будет один из лучших онкологических центров и Москвы, и страны».

КОНКРЕТНО

В лечебном комплексе: - 570 коек; - крытые переходы, соединяющие новое здание с действующими корпусами; - все виды медицинской помощи для онкологических пациентов - от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации; - необходимое медицинское оборудование - три магнитно-резонансных и пять компьютерных томографов, три рентген-комплекса, три ангиографические установки, две рентген-установки C-дуга, УЗИ-аппараты и др.; - комфортные условия для медперсонала, больных и посетителей; - в палатах - многофункциональные кровати с электроприводом и кнопками вызова медсестры, система кондиционирования и вентиляции, душ и санузел; - специальные комнаты, где можно побеседовать с врачами, а также зоны ожидания.