Собянин: Московский скоростной диаметр пройдет до федеральной трассы «Москва - Казань»

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Евгения ГУСЕВА

В столице продолжается создание Московского скоростного диаметра (МСД). Напомним, новая дорога свяжет строящиеся сейчас хорды - Северо-Восточную и Юго-Восточную. Через весь город, не заезжая в центр, можно будет проехать без светофоров за 40 минут.

«В этом году мы заканчиваем первую очередь скоростного диаметра - Северо-Восточную хорду, - сообщил сегодня, 8 августа, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительства МСД. - Дальше Некрасовки необходимо было ее продлить, поэтому мы договорились с Минтрансом, Росавтодором довести скоростной диаметр Москвы до дороги на Нижний Новгород и Казань. Надеюсь, уже в следующем году весь этот участок будет построен и в сентябре-декабре следующего года состыкован со скоростной магистралью на Нижний Новгород и Казань».

Сегодня же в районе Некрасовки мэр проверил, как строится индустриальный парк «Руднево» на участке в 14,7 гектара. Прежде здесь на востоке Москвы недалеко от станции метро «Лухмановская» находилась одноимённая промзона.

«Некрасовка была построена как жилой спальный район в самых плохих традициях прошлого - без рабочих мест, без соцкультбыта, - напомнил Собянин. - Сегодня мы пытаемся исправить эту ситуацию. И очень важно, конечно, создание рабочих мест».

Мэр уточнил, что для этого часть выделенной ранее под жилье земли перевели в промышленные виды использования.

«Рядом с Некрасовкой строится один из крупнейших промышленных кластеров Москвы, - добавил мэр. - В этом году уже будет введено 120 тысяч квадратных метров технологических площадей, на которых будут размещены высокотехнологичные производства, начиная от беспилотников и заканчивая комплектующими для медицины. Будет создано более 3 тысяч рабочих мест».

В этом районе также строится дворец спорта «Некрасовка» в составе одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Как сообщил мэр, его планируется запустить в 2023 году.

«Мы решили построить не просто какой-то проходной ФОК, а настоящий дворец спорта вместе с ледовой ареной, с бассейном, игровыми залами, - подчеркнул Собянин. - Здесь будут заниматься около 12 видами спорта».

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал о том, что сейчас происходит на стройплощадке дворца спорта.

«Здание готово на 80 процентов, - сообщил заммэра. - Здесь завершается устройство фасадов и монтаж инженерных систем. Одновременно ведутся отделочные работы и благоустройство. В свободное от тренировок спортсменов время спорткомплекс смогут посещать все желающие».

ЧТО СДЕЛАЮТ

По проекту МСД на участке:

- реконструируют соседние дороги, включая улицы Красковская и Покровская;

- во время благоустройства высадят 24,6 гектара газонов, 772 дерева (липы, березы, ивы, ольху, рябины), 7 928 кустарников (калины, смородины и др.);

- обустроят 5,8 километра велодорожек.

На сегодня по проекту первой очереди на МСД построены восемь из 11 участков с общей длиной дорог 98,6 километра, включая 63 эстакады, один тоннель, три моста, пять путепроводов и 17 пешеходных переходов.

При этом до конца 2023 года построят три участка общей длиной 25 километров:

- от Дмитровского до Ярославского шоссе;

- от Лухмановской улицы до Зенинского шоссе;

- с мостом через реку Пехорку для соединения с автомобильной дорогой «Москва - Нижний Новгород - Казань».

Вторая очередь основного маршрута МСД длиной около 28 километров пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе.