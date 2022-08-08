Двое мужчин попали в больницу и реанимацию после покупки арбузов в Москве

Пока не готовы результаты анализов пострадавших. А раз так, то нельзя однозначно утверждать, что токсин содержался в арбузе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первые два месяца лета твердят: не покупайте арбузы. Мол, рано, опасно, непонятно, как их растили. Настал август, развернулись бахчевые развалы — теперь можно. И сразу же антиреклама арбузов. В хостеле на востоке Москвы отравились два едока. Причем так сильно, что один оказался в реанимации.

Пострадавшим 34 и 38 лет. Они не местные, приехали в столицу на заработки. Жили в дешевом хостеле у МКАДа в районе Ивановское. В пятницу, 5 августа, купили арбуз. Пировали, а заполночь обоим подурнело: рези в животе, температура, тошнота. Вызвали скорую. Мужиков увезли в больницу им. Иноземцева.

У 34-летнего едока настолько тяжелое состояние, что его положили в реанимацию. Диагноз: «токсическое действие неуточненного вещества». Проще говоря, отравился, а чем — пока неясно. Его приятель пеняет на арбуз (где купили, в правоохранительных органах не сообщают, но рядом с хостелом есть ярмарка). Поскольку мужчина оказался в реанимации, информацию об инциденте врачи отправили в полицию. Однако в МВД не дают развернутых комментариев, ограничиваясь формулировкой: идет проверка.

Все дело в том, что пока не готовы результаты анализов пострадавших. А раз так, то нельзя однозначно утверждать, что токсин содержался в арбузе.

— Анализы пострадавших изучат в том числе на содержание наркотических веществ и алкоголя, — сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

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Еще случай

Бабушку с внучкой спасти не удалось

Свежо в памяти прошлогоднее ЧП, новости о котором шли с обязательным упоминанием «арбуза-убийцы». Дело было в Люблине. Бабушка, мама и 15-летняя дочка оказались в больнице после того, как съели арбуз. Купили его в сетевом супермаркете на первом этаже их многоэтажки на Совхозной. Бабушка и внучка погибли. Накануне трагедии в магазине проходила дезинсекция. Фрукты-овощи никто не убирал — отрава для насекомых попала на плоды. Это видно на записях с камер.

Задержали дезинсектора, отправили в СИЗО. Вменяли «Оказание услуг, не отвечающих требования безопасности, повлекших смерть двух или более лиц» — до десяти лет колонии. А потом следователи и Фемида, получили результаты экспертиз. Того самого инсектицида, которым обрабатывали арбузы, в крови убитых не нашли. Кроме того, другие дезинсекторы вступились за коллегу, подчеркивая: чтобы отравиться этим инсектицидом, нужна колоссальная доза. Некоторые даже обливали корку плода химикатами и ели его на камеру.

Прошел год, дело не раскрыто. Дезинсектора отпустили, но обвинение пока не сняли. Выдвигаются новые версии, якобы яд мог быть не в арбузе. Или в арбузе, но его намеренно кто-то ввел туда.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что опасного может быть в или на арбузе?

— Если арбузы хранились неправильно, то там может быть какая угодно инфекция. Начиная от вирусной, по типу норовируса (острая кишечная инфекция, — прим. ред.) и заканчивая любыми дизентерийными вещами, и сальмонеллой, и остальными. Это вопрос хранения и перевозки. Кроме того, если арбуз выращивали с нарушением технологий, он тоже может быть опасным — но это вопрос к токсикологам, — объясняет врач-педиатр, доктор медицинских наук, аллерголог и иммунолог Андрей Продеус.

По поводу возможности отравления инсектицидами, которые могли попасть на арбуз при обработке, скептически настроен врач-дезинфектолог Николай Дубинин:

— Смысл инсектицидов в том, что они токсичны в первую очередь для насекомых. Чтобы отравиться человеку — нужно есть вещество ложками. Дезинсекторы разбавляют эмульсию химиката водой и затем опрыскивают поверхности. Но даже при таких обстоятельствах отравиться сложно. У них горький вкус, такой арбуз невозможно будет есть.