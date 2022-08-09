Для жителей района Раменки построят физкультурно-оздоровительный комплекс

Фото: stroi.mos.ru

В 2023 году новый спорткомплекс с бассейном появится в районе Раменки на западе столицы. Его возведут на месте сноса спортивно-оздоровительного комплекса «Раменки», существовавшего с 1989 года.

«Сейчас в здании ведется устройство монолитной плиты перекрытия второго этажа, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Кроме того, началась кладка наружных стен первого этажа».

По его словам, к концу месяца специалисты планируют приступить к монтажу металлоконструкций в зоне бассейна. Одновременно будут монтироваться внутренние инженерные системы.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, мы увеличили количество спортивных сооружений в столице более чем в два раза, - добавил Загрутдинов. - Строительство спортивных объектов позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом».

Напомним, ранее глава ведомства сообщил о создании в 2023 году физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном на юге Москвы в Зябликово на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда. Ещё несколько ФОКов построят в других районах, например, здания с двумя бассейнами появятся сразу и в Гольяново на востоке и в Бибирево на северо-востоке города.

КОНКРЕТНО

Общая площадь четырехэтажного комплекса - около 6 тысяч квадратных метров.

Фасад - с белыми ламелями, на уровне первого этажа сделают витражное остекление.

Вдоль нижнего и верхнего контура здания - архитектурная подсветка.

Внутри строения:

- бассейн;

- игровой и тренажерный залы;

- два зала для занятий борьбой;

- две студии ритмической гимнастики и хореографии;

- зона бокса;

- буфет на 31 место.

Одновременно в спорткомплексе смогут заниматься порядка 180 человек.