«К нам приехали уже тысячи ребят с Донбасса»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв встретился с подростками из ЛДНР, которые рассказали, как выживали в Мариуполе

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился в Егорьевске с подростками, которые прибыли в Подмосковье из ЛДНР и освобожденных территорий. Мальчишки рассказали, как выживали в Мариуполе.

- К нам приехали уже тысячи ребят с Донбасса, в том числе те, кто потерял родителей, - напомнил Андрей Воробьёв. - Мы стараемся помогать всем - оформляем документы на получение гражданства РФ, находим новые семьи, устраиваем в детсады, школы, колледжи.

16-летний Богдан рассказывает, что от обстрелов он и еще несколько человек прятались в подвалах. По словам подростка, в их подвале еще сохранились запасы воды и еды, а вот знакомые и соседи уже начали голодать. Поэтому Богдан с товарищем Александром (парню лишь на днях исполнилось 18) решили доставлять часть своих продуктов питания по соседним подвалам. Под обстрелами. В разбитом городе. Каждую секунду рискуя жизнью.

Ездили на старой «девятке» дедушки Богдана (сам мужчина, к сожалению, погиб).

- Доставляли воду и продукты до соседних районов, пока у нас самих не закончились запасы. Был период, дней 6, когда мы практически ничего не ели - у нас оставалось по три сушки на день. Но потом пришли военные из России, накормили нас, отдали свои сухпайки. Мы этими пайками тоже делились с соседями.

В мае Богдан приехал в Подмосоквье в очередной группе детей с Донбасса, оставшихся без родителей. Его приняла семья из Рузы, где воспитывают 11 (!!!) детей.

- Я - один из самых старших, так что чувствую на себе особую ответственность, - говорит подросток.

На этой неделе в приемную семью из Сергиева Посада примут еще одного 16-летнего парня из Мариуполя - Сергея. Он - большой фанат спорта и любитель помастерить. Андрею Воробьёву - зная о спортивных увлечениях губернатора - Сергей передал изображение хоккеиста, которое сам сделал на дощечке с помощью выжигателя.

Сергей и его товарищ Александр подали заявления на поступление в Егорьевский техникум.

- Планирую поступать на автомеханика - я хорошо разбираюсь в машинах, - рассказывает подросток. - А потом время покажет - возможно, останусь жить в России, а может, вернусь домой, ведь на Донбассе у меня сестра и брат.

Сам Александр планирует в Подмосоквье вернуться к тренировкам по футболу и рукопашному бою, которыми занимался в Мариуполе.

- Но задача №1 у меня сейчас - отучиться, - говорит. - Я поступаю в техникум на автомеханика колонны. Главное получить профессию, которая открывает дорогу в жизнь.

Губернатор дал ребятам несколько жизненных советов.

- Автомеханики, слесари - это очень нужные и востребованные специальности. Хочу пожелать, чтобы у вас все получилось!