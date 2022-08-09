В Москве аферисты прислали покупателю вместо модного фена роман про чекистов

В Москве возбудили уголовное дело о мошенничестве на продавцов бытовой техники. 43-летний мужчина искал в подарок фен для волос одной британской марки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве возбудили уголовное дело о мошенничестве на продавцов бытовой техники. 43-летний мужчина искал в подарок фен для волос одной британской марки. Модель раскрученная, распиаренная, только в магазинах ее практически не найти. Дело не только в перебоях с поставками, которые отмечают в последние месяцы. Такие фены и раньше продавали втридорога, даже в столице их нужно было поискать.

Но покупатель думал, что ему повезло. Мужчина нашел в интернете объявление о продаже нового устройства. Продавец попросил кинуть 32 000 рублей на банковскую карту. Цена не подозрительная, вполне соотносится с той, что в магазинах. Покупатель так и сделал. Через пару дней пошел в пункт выдачи курьерской компании. Забрал коробку, принес домой. Распечатал, но вместо элитного прибора внутри лежала книга.

Том за авторством Василия Ардаматского — это журналист, писатель соцреалист, скончался в 1989 году. Книга называется «Дорога бесчестья». Роман рассказывает про подвиги советских чекистов. Книга стоит около 200 рублей.

— Возбуждено уголовное дело. Идет поиск подозреваемых, — сообщил kp.ru источник в правоохранитеьных органах. — По статье грозит до пяти лет колонии.