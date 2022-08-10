100 миллиардов на развитие Ковдорского ГОКа

Подписанное соглашение подтвердили крепким рукопожатием Игорь Нечаев и Андрей Чибис.

Руководство «ЕвроХима» и Мурманской области подписало инвестиционный контракт о реализации масштабного проекта о реализации и государственной поддержке стратегического инвестиционного проекта по развитию Ковдорского горно-обогатительного комбината (ГОК). В церемонии подписания приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель Совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

«Без этих инвестиций в развитие Ковдорский ГОК перестал бы работать в 2027 году. Благодаря этому проекту предприятие продолжит стабильную с увеличением добычу и производство до 2047 года, то есть около 25 лет гарантированной работы. Кроме того, это 23 млрд налоговых поступлений в бюджет региона. Но самое главное - это вторая жизнь для Ковдорского ГОКа», - подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

«Это возможность расширить производственную базу Ковдорского ГОКа, расширить площадку, внедрить новые технологии, поднять производительность труда, увеличить объемы производства и объемы отгрузки продукции и, самое главное, обеспечить стратегические перспективы для развития добывающего предприятия», - прокомментировал председатель Совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

Стоит ли сейчас крупному бизнесу вкладывать инвестиции в развитие производства в России? Как раз сейчас и необходимо это делать. Ведь совсем скоро вложения начнут приносить результат. И те компании, которые сейчас не думают о будущем, окажутся в рядах отстающих.

Например, «ЕвроХим» в контракте определил, что в ближайшие 10 лет в Ковдорский ГОК инвестируют 100 млрд. рублей, что обеспечит рост добычи, модернизацию обогатительных фабрик, увеличение объемов производства. Это будет содействовать стабильной, долгосрочной и эффективной работе градообразующего предприятия. Развитие проекта позволит создать новые рабочие места, обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Правительство Мурманской области обеспечит сопровождение и поддержку проекта. Кроме того, Ковдорский ГОК в приоритетном порядке планирует привлекать к воплощению в жизнь своего инвестпроекта организации, предприятия и работников из Мурманской области.