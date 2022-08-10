«Спортивным выходным» исполнилось два года

В 2020 году Департамент спорта города Москвы совместно с центрами госуслуг «Мои документы» запустил проект «Спортивные выходные», который позволил жителям столицы систематически заниматься физкультурой. Фото: Пресс-служба Москомспорта

«Спортивные выходные» - важный инструмент развития массового спорта в Москве. Это доступный способ заниматься спортом на высоком, качественном уровне регулярно и совершенно бесплатно, - отметил глава Департамента спорта столицы Алексей Кондаранцев. - Очень приятно видеть, что количество желающих поддерживать себя в спортивной форме увеличивается с каждым месяцем. Благодаря обратной связи от участников мы понимаем, что наша работа приносит пользу и результат, и продолжаем развивать «Спортивные выходные»: придумывать интересные форматы, добавлять новые спортивные дисциплины и идти навстречу людям, которым важен здоровый образ жизни».

Результаты удивляют. Профессиональные тренеры провели более 3000 занятий по разным видам спорта - от йоги до воркаута и от стрейчинга до северной ходьбы. Список мест проведения занятий постоянно расширяется. В новом сезоне тренировки проходят также в Доме культуры «ГЭС-2», на крыше Северного речного вокзала и в музее-заповеднике «Царицыно». А самыми массовыми площадками остаются ВДНХ, музей-заповедник «Царицыно» и Парк 850-летия Москвы.

Кроме того, по будням в 7 утра на канале проекта проходят онлайн-зарядки. Все записи эфиров сохраняются, поэтому их можно смотреть не только в реальном времени.