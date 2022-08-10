В столичном Центре паллиативной помощи откроется дом сестринского ухода «Коломенское»

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ситуация в мире не повлияла на развитие городских программ в Москве. Среди них - расширение поддержки тяжелобольных пациентов. В ближайшее время в столичном Центре паллиативной помощи планируется открытие дома сестринского ухода «Коломенское». Его разместят в обновленном корпусе городской клинической больницы имени Юдина.

«Мы продолжаем развивать паллиативную помощь, - сказал сегодня, 10 августа, мэр Сергей Собянин во время осмотра реконструкции корпуса будущего дома сестринского ухода. - Программу составили несколько лет тому назад, последовательно движемся по ней. Это и стационарная паллиативная помощь в клиниках, и в таких центрах-хосписах. И конечно, очень важно развивать помощь на дому».

Мэр пояснил, что создаваемый дом будет рассчитан не только для тех, кто находится в палатах, но и для обслуживания пациентов в домашних условиях.

«Им тоже нужен сестринский уход, и внимание, и лекарства, - добавил Собянин. - Это тысячи москвичей, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Несмотря на проблемы, связанные с бюджетом, экономические вызовы, мы эту программу не останавливаем, доведем ее до конца, так, чтобы паллиативный центр у нас был самым лучшим в мире и москвичи получали самую лучшую паллиативную помощь».

По его словам, уже близится к завершению реконструкция новых корпусов Центра паллиативной помощи. На сегодня готовы три здания и ещё столько же приводят в порядок.

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Новый корпус после реконструкции будет выглядеть так:

- 113 коек, из них сначала временно откроются 99 паллиативных коек отделений, расположенных в корпусе на улице Двинцев;

- отделение длительной респираторной поддержки;

- комфортные палаты на одного-двух человек с отдельным санузлом, телевизором, холодильником, шкафом и другой необходимой мебелью.

В дальнейшем сюда будут поступать неизлечимо больные пациенты, нуждающиеся в постоянном сестринском уходе. В основном это больные с пролежнями, труднозаживающими ранами, маломобильные и те, кто не может обслуживать себя самостоятельно.

Как и во всех филиалах Центра паллиативной помощи, в новом корпусе будут работать координаторы и волонтеры благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».

Первых пациентов дом сестринского ухода «Коломенское» примет уже 16 августа 2022 года.