Как попасть в знаменитый "Дом со львами на Пречистенке"

Особняк вид снаружи Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

На Пречистенке располным-полно старинных особняков, но один из них считается самым крутым. Это "Дом-миллион", он же "Дом со львами". В начале двадцатого века это было самое роскошное жилье Москвы.

Вокруг особняка вьются экскурсии, но внутрь заходить боятся. То ли львы отпугивают, то ли название. "ДОМ УЧЕНЫХ" - написано большими буквами на фасаде. Мало кто догадывается, что вход к прекрасному свободен. В будни в Доме ученых абсолютно для всех работает столовая! Корок о защите докторской никто не спрашивает, вопросов из "Что? Где? Когда?" не задают. Питание недорогое, интерьеры царские.

Да, и еще сам бог велел наведаться, ведь этом году "Дому ученых" (как институции) исполнится сто лет. Что я и сделал.

Дом расположен на Пречистенке, 16, что в двух шагах от Пушкинского музея. Ирония в том, что в Пушкинском музее Пушкин никогда не бывал, а вот в Доме Ученых - был. В 19 веке тут хозяйничала госпожа Нарышкина, она же тетка Натальи Гончаровой. Александр Сергеевич с женой захаживали к тете, минимум, дважды. Впрочем, тогда дом выглядел куда скромнее. В самый шикарный особняк Москвы он превратился в начале двадцатого века, после перестройки, учиненной купчихой Коншиной.

ПРИ ЧЕМ ТУТ КУПЧИХА

После отмены крепостного права многие дворяне повылетали в трубу, зато поднялись купеческие семейства. Серпуховские купцы Коншины вообще озолотились. Еще при Петре они занималась текстилем, а к середине 19 века, когда англичане разрешили экспортировать свои станки, дела текстильщиков пошли в гору. Хватило денег и на шикарный особняк и на то, чтобы в начале двадцатого века его кардинально перестроить, оснастив всем самым крутым. Особенно Москву двадцатого века удивляла техническая составляющая. У старухи Коншиной было свое электричество, свой ватерклозет и ванная - внимание - с системой подогрева халатов и полотенец. (Такое в наши дни разве что в доме старухи Собчак встретишь). А еще - паровое отопление и принудительная вентиляция: специальные пылесосы стояли в подвале, отсасывали и подавали воздух.

Кстати, и до сих пор купеческие навороты отлично работают.

- Это единственный особняк, где сохранились оригинальные системы вентиляции и отопления, - говорит историк Москвы Ирина Левина.

Решетка со львами Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

ВНУТРИ ДВОРЦА

Спокойно открываю изящную решетку и прохожу к центральному входу. Фойе Дома ученых - пристройка советского времени. После революции особнячок экспроприровали, но Максим Горький выбил его для ученых. Так в 1922 году здесь и образовался "Дом ученых", благополучно существующий по сей день.

Внутри фойе выглядит помпезно, с элементами цыганщины. Зеркальные колонны, золотые украшения и - трогательная доска объявлений, нарисованных гуашью на ватмане. Из рукотворных объявлений следует, что Дом активно готовится к осенним торжествам и просит ученых сдать деньги за членство.

- Вы куда? - интересуется тетенька с ресепшн.

- В столовую! - гордо отвечаю я.

- Столовая уже закрыта, - сожалеет женщина, но дает дельный совет: у нас кафе до пяти. Пойдете?

Еще бы я не воспользовался этим формальным поводом! Кафе расположено в самой красивой части здания.

Объявления гуашью Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Дело в том, что старушка Александра Коншина была страстной любительницей редких растений, которые нужно было где-то держать. Заботясь о флоре, модный архитектор Анатолий Гунст пристроил к особняку двухэтажную полуротонду с прозрачным купольным потолком, чтобы растениям попадало достаточно света. Оформляли Зимний сад сказочно: мрамор выписывали из Италии, скульптуры - из Франции. А еще из Бельгии в специально оборудованном вагоне ехало огромное стекло-зеркало. Установить такое можно было только в процессе строительства. Удивительно, что хрупкая вещь пережила и революцию, и войну и стоит в кафе до сих пор.

Столовая Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

На момент моего прихода среди многочисленных произведений искуства в общепите заседал один ветхий старичок ученого вида. Ассортимент поразил скромностью и дешевизной. Кофе до ста рубей, пирожные "корзиночка" и несколько бутылок с красным вином.

Статуи в столовой Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Приземлившись возле неработающего фонтана мальчика с гусем, я наслаждался местной красотой, не верил глазам своим, и, честно исполнив потребительский долг, отправился гулять по дворцу. Двери были открыты не везде, поэтому всех помещений увидеть не удалось, но то, что попалось на глаза - произвело впечатление.

Лестница Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Во-первых, лестница. С красными коврами и с интересными перилами в виде музыкальных инструментов. (Купчиха- хозяйка была любительницей музыки). Во-вторых, обилие произведений искусства. На каждом шагу, как грибы после дождя, росли старинные китайские вазы и всевозможные скульптуры. В переходе попались английские гобелены со сценами охоты и по произведениям прерафаэлитов и Альфонса Мухи.

Гобелены Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

А уж какая лепнина! Виньетки, завитушки, ангелочки, корзины с фруктами, кое где - раскрашенные. Словом, как сказали бы советские искусствоведы, все, на что был горазд упаднический буржуазный стиль.

Завитушка на потолке Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

ЛОЖКА ДЕГТЯ И ПЕРСИ С ПОТОЛКА

Когда купчиха только построила свой дворец, искусствоведы сильно бранили ее за отсутствие вкуса и «купецкую» архитектуру. Смысл ругани был в том, что купцы-миллионеры приспособили дворянский особняк под свой убогий вкус, но дворянская основа все равно вылезает из декораций стиля модерн, как из-под пятницы суббота.

Прошло сто с лишним лет. С купеческим "убогим" вкусом все давно смирились, нам и до него, как до звезд. Но теперь, с точки зрения хейтеров, как из под пятницы суббота из постройки выглядывает "цыганское барокко", народившееся в здании последние четверть века. Внутренние интерьеры "Дома" бранят за излишнюю любовь к золоту, чересчурные виньетки и - главное - творчество местного директора Виктора Шкаровского.

- Директор в 1990-е гг. сделал ремонт, причем лично расписал старые потолки (к счастью не все) и украсил помещения собственными картинами, - жалуется историк Михаил Коробко.

Интерьеры, украшенные картинами директора дома Ученых Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

В основном картины представлены грубыми копиями знаменитых портретов Ломоносова, Пушкина, Гоголя, но не только. Тут и там по стенам особняка можно увидеть живопись, запечатлевшую директора Дома и членов его семьи. Лично мне запомнилась работа "Шкаровский в рыцарских доспехах в молодые годы", где Виктор Степанович франтит на белом скакуне.

Картина "Шкаровский в рыцарских доспехах в молодые годы" Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

На потолке одного из узких коридоров поразила выполненная в директорском стиле женщина с обнаженными грудями.

Как свидетельствовал Михаил Коробко, "перси, свисающие с потолка", принадлежат супруге Виктора Шкаровского.

Перси с потолка Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

ОТКУДА ВСЕ ВЗЯЛОСЬ

- А мне нравится нынешний директор. Он молодец, - говорит историк Ирина Левина.

С ней трудно не согласиться. Перси персями, а в девяностые годы директор спас здание от экспроприации, продажи, превращения в казино и других перспектив. В девяностые годы дворец пришел в упадок. Лепнина поотваливалась, штукатурка треснула, антикварные вещи поисчезали. Пропала клетка для птиц, сделанная из чистого золота, зеркала в золоченых рамах, камин из итальянского мрамора, две штуки...

Здание уже хотели было закрывать на ремонт, но ученые протестовали, отлично понимая, что Горький уже умер и назад Дом ученых им никто не вернет.

Интерьеры Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Тогда-то в учреждение и пришел бывший полковник Виктор Шкаровский. Он возглавил Дом и не только отстоял его, но умудрился без копейки денег привести в порядок. Пользуясь служебными связями, полковник выбил солдат в помощь и вместе с ними шаг за шагом отремонтировал. Вот как вспоминал об этом сам директор:

"Я, как бывший офицер, заключил «джентельменское» соглашение с командованием одной из воинских частей Московского гарнизона... воинская часть присылает в МДУ солдат, владеющих строительными специальностями (столяров и маляров). Первое время они работают вместе со мной, а когда освоят тонкости мастерства, переходят на самостоятельное выполнение заданий, которые я им даю".

Дело закипело. По воспоминаниям, особых трудов стоило справиться с гипсовой лепниной, которая обвалилась во многих местах. Директор собирал сохранившиеся кусочки, делал формочки из пластилина, отливал недостающие части. Так же, по пластилиновым слепкам, восстановили историческую ограду с фигурными балясинами.

Лепнина Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

- Все, что мы сегодня видим в новом здании, сделано под старину в золоте и бронзе нашими руками. Я составлял проекты и чертежи, готовил эскизы, - с гордостью говорит Шкаровский.

Недоброжелателей было полно, директора избивали, донимали анонимными звонками и даже организовывали травлю в газетах. Однако со временем более или менее смирились.

Ремонтные работы не завершаются в Доме Ученых и по сей день. Здание старое, в нем постоянно случается то одно, то другое. Требуется замена потолочных перекрытий, внутренней электропроводки... Как говорит Шкаровский, учитывая нынешнее состояние страны, денег на ремонт не дадут еще лет пятнадцать. Поэтому 85-летний директор учреждения уже наказал своим коллегам. Когда придет время и нужно будет выбирать нового начальника - ищите такого ученого, чтобы умел работать топором и мастерком.

Интерьеры Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

КСТАТИ

Дом ученых расположен по адресу Пречистенка, 16. Столовая работает с 12 до половины четвертого дня. Стоимость бизнес-ланча 420 рублей. Кафе работает до пяти часов дня. Стоимость сеанса в бильярд 200 рублей. Вход в выходные и праздничные дни - 350 рублей.