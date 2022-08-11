Московский скоростной диаметр в столице: Ко Дню города запустят участок от Ярославского до Дмитровского шоссе

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о планах по завершению одного из отрезков будущего Московского скоростного диаметра (МСД). Фото: М. Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о планах по завершению одного из отрезков будущего Московского скоростного диаметра (МСД). Напомним, маршрут длиной 68 километров соединит две строящиеся хорды - Северо-Восточную и Юго-Восточную. Это позволит водителям проехать по всему городу, минуя центр, без светофоров за 40 минут. Скоро на МСД можно будет прокатиться от Ярославского до Дмитровского шоссе.

«Мы подходим к концу самой масштабной работы по строительству первой очереди скоростного диаметра - Северо-Восточной хорды, - сказал мэр во время осмотра площадки МСД. - Крупнейший объект в истории Москвы. Остались буквально считанные километры - 8 километров. Это два моста через Лихоборку и Яузу и крупнейшая в Европе эстакада длиной почти 2,5 километра. Надеюсь, ко Дню города этот участок будет закончен».

По его словам, запуск первой очереди МСД позволит достроить отрезок диаметра от Бусиновской развязки до Некрасовки.

ЧТО ДЕЛАЮТ

На участке Московского скоростного диаметра (Северо-Восточной хорды) от Ярославского до Дмитровского шоссе:

- шесть полос, общая длина маршрута - около 7,5 километра;

- построят и реконструируют 22 километра дорог, 10 искусственных сооружений и два подземных пешеходных перехода;

- фишка - самая длинная эстакада от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе;

- два моста общей длиной 77 метров через реки Лихоборку и Яузу;

- однополосная эстакада длиной 200 метров для съезда с проспекта Мира на МСД в сторону Сельскохозяйственной улицы;

- реконструируют более 2,7 километра соседних улиц.

Трасса пройдет от Ярославского шоссе, вдоль путей МЦК, через улицы Вильгельма Пика, Сельскохозяйственную, Ботаническую, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе. Далее соединится с участком МСД, выходящим на трассу М11 «Москва - Санкт-Петербург».

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Основной участок МСД свяжет между собой северные, восточные и южные районы города. Это 26 районов города с населением более 2,5 миллиона человек. В среднем время в пути для жителей соседних с МСД районов сократится при поездках:

- на городском транспорте - на 20%;

- на личных автомобилях - на 17%.

ПЛАНЫ

Всего в столице в 2022 - 2024 годах планируется построить около 250 километров дорог, более 80 искусственных сооружений и около 50 пешеходных переходов.