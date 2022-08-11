Москву расплавит волна аномальной жары: Она идёт из Европы, где стоит сильнейшая за 500 лет засуха

Синоптики прогнозируют пик жары во вторник и среду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В августе Москву расплавит самая сильная жара с начала лета. И что не менее важно, задержится она надолго. Прогноз Гидрометцентра России на выходные и следующую неделю такой:

В пятницу, 12 августа, ночь будет прохладной, в Подмосковье воздух остынет до +7 градусов. Днём +26…+28, солнечно и сухо.

В субботу, 13 августа, тоже сухо и без осадков. Ночью +12…+14, днём столица раскалится до +30. В воскресенье - ещё чуть жарче, +31.

В понедельник, 15 августа, уже и ночью +14…+19 градусов, днём до +32, и по-прежнему никаких дождей.

Во второй половине августа, по идее, уже пора бы ощущать приближение осени. Но будет наоборот, синоптики прогнозируют пик жары во вторник и среду, 16 и 17 августа. Пекло достигнет +33 градусов! А в среду даже ночью +21 градус. По климатическим нормам, такая температура должна бы быть днём.

По предварительным прогнозам, тридцатиградусный зной продержится как минимум до 20 - 21 августа.

Будут ли побиты температурные рекорды?

С очень большой вероятностью - но не в выходные, а в начале следующей недели, считают в Московском метеобюро. Возможны три рекорда подряд, в понедельник, вторник и среду.

Дата Максимальная температура за 140 лет метеонаблюдений Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Можно ли купаться?

Вода в подмосковскных реках, озёрах, водохранилищах тёплая, +20…+21 градус.

В чем причина?

В огромном антициклоне. Том самом, что уже второй месяц поджаривает Европу. Там уже пятая волна жары! А засуха - сильнейшая за 500 лет (во всяком случае, к таким выводам пришёл Андреа Торети из Объединенного исследовательского центра при Еврокомиссии). Во Франции, Италии, Испании, Португалии сейчас +35…+39 градусов (в июле доходило до +40…+45).

Старый Свет в сковородку превращает Азорский антициклон, несколько недель неподвижно висящий над континентом, объясняют в центре «Фобос». Работают сразу два механизма: с одной стороны, при ясном небе и в длинный пока ещё световой день солнце максимально прогревает воздух. С другой, в Европу поступает горячий воздух из Сахары, усиливая жару. Сейчас этот антициклон дотянется и до Европейской части России.

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