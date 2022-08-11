Спорткластер «Воробьёвы горы» построят к сентябрю 2022 года

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Центральным горнолыжным курортом в столице скоро станет спортивный комплекс «Воробьевы горы». Сейчас здесь на площади 7 гектаров завершается создание необходимой инфраструктуры для любителей зимних видов спорта. «Комплекс находится уже в высокой стадии готовности, - сообщил журналистам сегодня, 11 августа, руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - На площадке проводятся пусконаладочные работы на кресельной канатной дороге. На ней будет 14 кресел по шесть посадочных мест. Одновременно идёт благоустройство. К сентябрю запланирован ввод комплекса».

КОНКРЕТНО

Столичный Департамент строительства за счет горбюджета возводит такие сооружения на Воробьёвых горах:

1. Три горнолыжные трассы: - трасса №1 – 250 метров; - трасса №2 -170 метров; - трасса №3 - 325 метров.

2. Кресельная канатная дорога – 320 метров. Она сможет принять 1000 посетителей в час.

3. Трамплин для прыжков на лыжах К-40 и К-20 с совмещенным столом приземления и судейской башней. Здесь также проложат керамическую всесезонную лыжню с системой орошения для спуска летом. Количество пользователей трамплина (для спорсменов, детский) - 180 человек в сутки.

4. Система искусственного оснежения трасс.

5. Система спортивного освещения из 31 высокомачтовой опоры и 245 светильников

6. Инженерная защита площадью 4500 квадратных метров от оползней и эрозии. Кроме того, для создания склонов в горнолыжный сезон будут использовать два ратрака (снегоуплотнительные машины. - Прим.).

ЦИФРЫ

Всего в Москве сегодня строятся 16 спортивных сооружений. В планах на этот год – завершение 10 проектов. Общая площадь составит 88 тысяч квадратных метров. Помимо этого, до 2025 года планируется возвести 14 спортивных объектов с бассейнами. Один из них - многофункциональный комплекс в ТПУ «Некрасовка». Здесь впервые в здании, возводимом по госпрограмме «Спорт Москвы», появится бассейн из нержавеющей стали со 100% гарантия отсутствия протечек и увеличенным в три раза по сравнению с железобетонной чашей сроком работы без ремонта.