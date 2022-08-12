Моржи и морские котики - дома!

С высоты новое сооружение напоминает морского жителя, отдыхающего в лазурной воде. Фото: stroi.mos.ru

В Московском зоопарке продолжается масштабное обновление. Недавно для посетителей появились дополнительный вход около метро «Баррикадная» и расширенный пешеходный мост между старой и новой территориями. Удобнее становится и животным. В исторической части зверинца на днях открылся павильон «Ластоногие». Его строили по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

«Сегодня здесь всего 16 обитателей, - сказал мэр во время осмотра здания. - Надеюсь, до конца года их будет уже больше 30. То есть это целая подводная страна чудес, когда можно животных видеть не только сверху, как это было раньше, но и из-под воды. И совершенно другое ощущение причастности к природе и к жизни этих зверей. Я думаю, что это придаст еще больше популярности зоопарку».

Концепция обновленного павильона была разработана в соответствии с международными нормами содержания животных. Моржи и тюлени теперь находятся перед зрителями практически на расстоянии вытянутой руки. Смотровую зону разместили на одном уровне с водой. Окна по периметру вольеров с автоматической системой обогрева стекол обеспечат лучший обзор с улицы даже в холода. А ведь раньше все, что здесь находилось, - лишь четыре бассейна в целом на 4,7 тысячи кубометров, из которых только один заполняли соленой водой. Животным буквально негде было развернуться. Некоторые из них даже никогда не плавали на глубине - ее просто не было.

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Сейчас в новом доме для подводной братвы просторно, даже обустроили специальные скрытые от посторонних глаз места. Здесь животные смогут оставаться, например, во время рождения и вскармливания детенышей. Кроме того, появились сухие зоны, куда можно поместить животных, если необходимо ограничить их контакт с водой, - например, во время реабилитации после операции.

Теперь проектируется еще один павильон для северных зверей - «Полярный мир», где будут жить полярные медведи и королевские пингвины.

Рафик Загрутдинов.

СКАЗАНО

Рафик ЗАГРУТДИНОВ, руководитель Департамента строительства Москвы:

«Этот объект не имеет аналогов в России среди подобных сооружений по своей уникальности и количеству экспозиций редких видов морских обитателей. Павильон создан с учетом всех международных правил и норм содержания животных. Это не только культурно-зрелищный, но и научно-исследовательский комплекс».

КСТАТИ

В этом году в зоопарке появились:

• двухэтажный павильон около нового входа, в котором разместили билетные кассы и автоматы, кафе, сувенирный магазин, а также первая в России общедоступная зоологическая библиотека для чтения, кинопоказов, лекций, работы за компьютером в универсальном зале (237 кв. м) на 100 человек (77 стульев + пуфики). В ней собрано свыше 16 тысяч экземпляров книг по анималистике и зоологии, в том числе собрания о фауне и флоре. Посетители могут оформить читательский билет в библиотеке, поскольку единый читательский билет не подойдет;

• пергола с качелями, сухой фонтан, площадка для выступлений, скамейки для отдыха;

• павильон для птиц «Японский дворик» около спуска с моста на старой территории зоопарка. Этот вольер специально соорудили для японских журавлей;

• медиафасад на главном входе с огромным 3D-экраном, на котором видно трехмерное изображение без специальных очков. Круглосуточно здесь показывают ролики об амурском тигре, белом медведе, мануле, большой панде и прочих зверях.