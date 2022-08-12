Пять лет реновации в Москве: 70 тысяч новоселов и 556 стартовых площадок

1 августа 2017 года - день рождения программы реновации в Москве. За прошедшую пятилетку десятки тысяч горожан переехали в просторные квартиры с отделкой под ключ. А для будущих новоселов ежегодно строятся и проектируются сотни новостроек (см. «Только цифры»). Во всех домах - видеонаблюдение, лифты, автоматические счетчики воды и света, инженерные коммуникации по технологиям умного города. Двор тоже полностью «упакован» - игровые и спортивные площадки, скамейки, места для парковки, деревья и газоны. Это стандарт реновации!

- В обновляемых кварталах создается качественная и социально ориентированная городская среда, - сказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Только по социалке в планах более 400 объектов. Социальные, спортивные и культурные сооружения, которые появятся благодаря программе реновации, будут доступны не только жителям новостроек, но и всем москвичам.

Глава ведомства поделился некоторыми деталями программы.

Планировки будущих районов одобрили после обсуждения с жителями.

ПРОГРАММА УСКОРЯЕТСЯ

Пока одни пакуют вещи, а другие только готовятся к переезду, столичные власти не сидят сложа руки. Программу ускоряют и для этого постоянно подбирают подходящие стартовые площадки. «Реновация идет с опережением графика, - подчеркнул Загрутдинов. - В прошлом году мы вышли на ежегодный объем недвижимости для переселенцев в 1 миллион квадратных метров».

Проекту не стали помехой ни пандемия, ни сложная ситуация в мире. Более того, программа на сегодня обеспечена всем необходимым. Отечественные заводы, производящие стройматериалы, находятся под боком, в столичном регионе. А реновация в 95% случаев и складывается из своего, российского - это металл, бетон, фанера. Сюда добавляются транспорт и оборудование, которые в основном закупают на предприятиях нашей страны и Белоруссии.

Раньше улица, где строят квартиры для переселенцев, называлась Пушкинская, поэтому и дизайн дома сделали в виде книжной полки.

КРАСИВЫЕ ВИДЫ НА РЕКУ И ВИТРАЖИ

Для участников реновации строятся дома по индивидуальным проектам. Например, на севере столицы, в Головинском районе, на Пулковской улице уже до конца этого года появится жилой дом. Фасады украсят керамогранитными плитами серого и белого цветов, с цветовыми вставками коричневой охрой. Из окон квартир можно будет любоваться красивыми видами на Химкинское водохранилище.

А на западе, на улице Красных Зорь, в следующем году вырастет дом в стиле ар-деко: пяти секций разной этажности, со сложной ступенчатой структурой, напоминающей полку с книгами. Во многих новостройках реновации первые этажи оформляются витражным остеклением.

«Больше всего домов в этом году планируется передать под заселение в трех округах: Юго-Западном - 12 адресов, Юго-Восточном - 11 и Северном - 10, - рассказал Загрутдинов. - В 2022-м ключи от новых квартир получат порядка 37 тысяч человек. Кроме того, в этом году планируется к сносу порядка 50 - 60 домов в зависимости от темпов переселения».

В каждом дворе новостройки реновации - детские площадки и места отдыха.

ФАКТ

Многие участники реновации во время переезда улучшают жилищные условия как для себя, так и для своих… автомобилей. Новоселы вправе увеличить площадь будущих квартир за счет покупки квадратных метров.

На заметку Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«Нам поступило 1723 заявки на докупку квартир как в момент переселения, так и в рамках двухлетнего права, - отметил Загрутдинов. - При этом оформлено 1685 договоров. Кроме того, на машино-места в кварталах реновации заключено более 2,8 тысячи договоров».