Нужно ли запрещать поездки самокатчиков по тротуарам в Москве

Передвигаться по Москве на самокате считают удобным более 1,5 млн человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Признать самокаты транспортным средством пытаются несколько лет. С одной стороны, действительно скоростное средство, травмоопасное, но с другой – нужно устанавливать ограничительный возраст, получать права для управления. Обсуждают, взвешивают все «за» и «против», но все остается на своих местах: самокатчики от мала до велика рассекают по тротуарам, дорогам, не замечая красный сигнал светофора и медленных пешеходов. Случаются и ДТП.

Свежие данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД России говорят, что количество аварий выросло в два раза, только в Москве за первые полгода 2022 года зафиксировано 94 случая (а сколько не зафиксировано). Автоэксперты и юристы рассказали, что делать во время ДТП и почему нужно ужесточать наказания.

Поездки без правил

Передвигаться по столице на самокате считают удобным более 1,5 млн человек. Они используют его два-три раза в неделю, добираясь до метро, МЦД или между районами. Любителей прокатиться по парку в выходные тоже немало. С начала этого сезона уже совершено более 12 млн поездок.

- Мне как водителю и пешеходу подобные штуки мешают. Я часто вижу курьеров на электровелосипедах, которые едут туда, куда им надо, не взирая ни на что: по встречной полосе дороги, по тротуару, внезапно по зебре. И все это происходит совершенно бесшумно, я их не слышу, когда иду пешком, даже без наушников и в темное время зачастую не вижу из машины, так как световых приборов у них тоже не предусмотрено, - рассказал kp.ru Игорь Сирин, автоэксперт.

По мнению Игоря Сирина, электросамокаты и прочая подобная техника, способная двигаться быстрее 15 км/ч - это уже транспорт и он должен подчиняться определенным правилам, а если нарушают, то необходимы штрафы.

Но факт остается фактом: самокатчики – не являются водителями, по всем законам они просто пешеходы. Законодательные власти пытаются урегулировать движение самокатчиков, но пока никаких реальных действий.

Под единые правила использования попадают только самокаты напрокат. Шеринговые компании ввели ограничения: нельзя разгоняться больше 25 км в час, самокат взять в аренду может только лицо 18+, запрещено вдвоем ехать на одном устройстве.

- Для повышения безопасности всех участников дорожного движения вводятся «медленные зоны» с автоматическим снижением скорости до 5-15 км/ч в парках и на наиболее загруженных улицах. Сейчас в городе уже более 130 таких зон, и их количество увеличится, — рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

«Медленные зоны» срабатывают автоматически – скорость самоката снизится, как только устройство попадет в геолокацию, где запрещено разгоняться.

Никаких подобных норм для владельцев электросамокатов и доставщиков еды не предусмотрено. В личных самокатах нет ограничителя скорости. Часто нарушают правила дорожного движения. Оштрафовать их не могут.

Не прогонять с тротуаров?

Автоэксперты в один голос говорят, что самокаты способны ездить быстрее машин, а значит однозначно нужно признавать их транспортным средством. Иначе сейчас, самокатчики подвергают опасности себя и представляют угрозу как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Под единые правила использования попадают только самокаты напрокат. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Разумеется, нужно признавать их транспортом. Они же едут в темпе машин. У нас обычный велосипед - это транспорт. Он подчиняется определенным правилам. А тут заметно более быстрая штука, и на ней можно вытворять все что хочется, - говорит Игорь Сирин, автоэскперт.

Но тогда появляется логичный вопрос: если самокат – транспорт, то место ему на дороге в общем потоке с машинами, автобусами и такси?

- Самокаты на проезжей части еще опаснее, чем на тротуаре. Деваться им некуда. На велодорожках они тоже конфликтуют с велосипедистами. Единственным разумным вариантом, по моему мнению, является движение самокатов по тротуару, - сказал kp.ru Петр Шкуматов, координатор общественного движения «Синие ведерки».

На тротуаре тоже есть нюансы: медленные и непредсказуемые пешеходы, которые могут идти не только прямо, но и сдвигаться в бок, дети рядом. Как решить конфликты интересов?

- Не прогонять самокатчиков с тротуаров, но обязательно ограничить скорость движения до 15 км в час (даже это в три раза превышает скорость движения пешехода). Есть исследования, которые показывают, что аварийность резко снижается при такой скорости самокатчиков, - добавил Петр Шкуматов.

Навести порядок смогут только законодатели, которые обещают разработать нормы и правила для самокатчиков, определят возраст передвигающихся на скоростном устройстве и необходимость получения водительских прав, обозначат уровень ответственности и штрафы за нарушения.