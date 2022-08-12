Собянин: Строительство Большой кольцевой линии метро выходит на финишную прямую

Считанные месяцы остаются до полного запуска нового маршрута столичного метро - Большой кольцевой линии (БКЛ). Фото: stroi.mos.ru

Считанные месяцы остаются до полного запуска нового маршрута столичного метро - Большой кольцевой линии (БКЛ). Сейчас на ней доделывают заключительные 9 из 31 станций.

«Выходим на финишную черту строительства Большой кольцевой линии метро, - сказал сегодня, 12 августа, мэр Сергей Собянин во время осмотра строящейся станции «Марьина Роща». - Оставшиеся станции находятся в высокой степени готовности. Нет никаких сомнений, что все основные строительно-монтажные работы будут завершены уже в этом году на всех станциях».

Мэр напомнил, что «Марьина Роща», пожалуй, стала самым сложным проектом БКЛ.

«Самое глубокое залегание - больше 70 метров, самый большой наклонный спуск - 134 метра, - уточнил Собянин. - Сложные работы, которые велись без вскрытия, подземным способом, и, тем менее, станция будет готова одновременно со всеми другими».

Рядом возводится и терминал МЦД-2 с одноимённой платформой. «А через 1,5 года появится еще один терминал МЦД-4, - сообщил мэр. - Таким образом, здесь будет четыре станции. Это действующая станция Люблинско-Дмитровской линии метро, БКЛ, второй и четвёртый диаметры».

Фото: stroi.mos.ru

ЧТО ДЕЛАЮТ

Станция «Марьина Роща» находится на северо-восточном участке БКЛ. Его длина - 15,9 километра. Здесь разместятся еще шесть станций - «Нижегородская», «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», «Сокольники», «Рижская».

«Марьина Роща» БКЛ попадет в топ-3 самых глубоких станций столичного метро с самым длинным эскалатором - 130 метров.

Дизайн станции тоже получился необычный. Колонны выпуклой формы напомнят пузатые фарфоровые чайники. А мраморным плитам придадут эффект старины - они будут словно покрыты мелкими трещинами. Вестибюль украсят шары диаметром 2,5 метра. Для них основным материалом станет полированная нержавеющая сталь. Вместо стен на входе в метро установят панорамные стёкла.

«На четырех эскалаторах большого наклонного хода на «Марьиной Роще» пусконаладка завершена, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Здесь прошли грузовые испытания, также смонтированы и подключены светильники. Кроме того, в зоне пересадки на действующую станцию «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии на четырех 30-метровых эскалаторах приближается к завершению пусконаладка и планируется обкатка».

Фото: stroi.mos.ru

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Станция «Марьина Роща» сразу после запуска сможет принимать 9,7 тысячи человек в сутки. При этом:

- разгрузится примерно на 15% станция Люблинско-Дмитровской линии метро;

- местные жители смогут сэкономить 10-15 минут во время поездок в соседние районы;

- единственный вестибюль станции откроет для пассажиров выход на соседние улицы - Шереметьевская и 2-я Марьиной Рощи, а также к жилым домам, общественные зданиям, остановкам наземки.