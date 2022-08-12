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12 августа 2022 12:00

На фестивале «Сады и люди» хороши и цветочки, и девушки-дизайнеры. Разбираем интересные проекты

Тема выставки в 2022 году — «Сон в летнюю ночь»
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Северном сквере ВДНХ до 21 августа (9:00 — 21:00) удивляет фестиваль «Сады и люди». Человек несведущий может заметить, мол, чего на него деньги тратить, на ВДНХ бесплатных цветов навалом. Уверяем, визит того стоит. Тем более если увлекаетесь ландшафтным дизайном. Коли у вас скромные шесть соток, но вы сильно любите цветы и разнотравье — фестиваль все равно затянет на пару часов.

Дизайнеры выставляют свои проекты — их около 20. В каждый садик можно заглянуть, побродить. Создатели сидят рядышком и могут часами рассказывать о своих опусах. Тема этого года «Сон в летнюю ночь». Если хотя бы по диагонали перечитаете пьесу Уильма Шекспира, будет еще интереснее. Кругом зашифрованы реминисценции к великой комедии. Некоторые сады — и не сады вовсе, а арт-объекты. Такое современное искусство без всякого пошлого подтекста.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Растения, которые понравились в выставочных садах, можно купить на фестивальной ярмарке или сделать заказ в питомниках. Тяпки, грабли, лейки, одежда для садоводства, качели и садовая мебель— все в наличии. Лучше приходить на фест около 19:00. Тогда рассмотрите сады в закатном солнце и застанете ночную подсветку.

Покажем несколько интересных проектов.

Сад «Путеводная звезда» дизайнеров Елены Петриковой, Наталии Цветковой, Анны Зайцевой, Ирины Парамоновой, Юлии Жирновой и партнера проекта Андрея Топунова — отсылка к фразе Экзюпери «У каждого человека свои звезды». Куполообразная арка — символ небосвода. На ней подсветка — Млечный путь. Закругляющая дорожка в форме золотого сечения ( теория идеальных пропорций математиков и философов Возрождения) символизирует жизненный путь человека.

1. Лиатрис. 2. Синеголовник. 3. Дербенник. 4. Котовник Фассена и ясколка. 5. Тысячелистник.

1. Лиатрис. 2. Синеголовник. 3. Дербенник. 4. Котовник Фассена и ясколка. 5. Тысячелистник.

Фото: Андрей АБРАМОВ

«Бетоно…контакт» Ольги Пятаковой и Алексея Бужбецкого — это мужской кабинет под открытым небом. В центре бетонный литой стол и лавки, а на заднем плане — бетонная библиотека, которую используют как дровницу. Бетон — материал холодный, но можно постелить деревянный настил или подушки. Зато он не боится влаги и холодов.

1. Горные сосны под сенью декоративной яблони. 2. Боярышник Арнольда. 3. Лещина обыкновенная. 4. Посконник белый. 5. Молиния голубая «Хейдебраут» и тростниковая «Карл Форстер», кровохлебка лекарственная . 6. Лук декоративный.

1. Горные сосны под сенью декоративной яблони. 2. Боярышник Арнольда. 3. Лещина обыкновенная. 4. Посконник белый. 5. Молиния голубая «Хейдебраут» и тростниковая «Карл Форстер», кровохлебка лекарственная . 6. Лук декоративный.

Фото: Андрей АБРАМОВ

«Сны о Тиффани» от Летиции Лоранс и Ольги Малюкиной. Тиффани — это бирюзовый цвет, в природе его не существует. Поэтому дизайнеры и использовали его как символ мечты. Под ногами кварцевый песок — «мальдивский». Журнальный столик и сухой фонтан в форме амфор. Под фонтаном вырыт подземный резервуар.

1. Гортензия метельчатая Литл Лайм. 2. Котовник. 3. Гортензия. 4. Герань. 5. Можжевельник.

1. Гортензия метельчатая Литл Лайм. 2. Котовник. 3. Гортензия. 4. Герань. 5. Можжевельник.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Сад «Viridis Globus. Зеленый театр» от участниц из Санкт-Петербурга Татьяны Казариной и Анны Быковой повторяет шекспировский театр «Глобус». Зрительские места устанавливали вокруг сцены. Сухое дерево в центре (обработано пропитками для защиты от гниения) — Оберон, король сказочного леса из пьесы «Сон в летнюю ночь».

1. Живая изгородь из пузыреплодника. 2. Эхинацея пурпурная. 3. Тысячелистник. 4. Шалфей. 5. Овсяница сизая.

1. Живая изгородь из пузыреплодника. 2. Эхинацея пурпурная. 3. Тысячелистник. 4. Шалфей. 5. Овсяница сизая.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Студия из Рязани VENUS DESIGN Татьяны Звездочкиной представила Hypnos — по имени бога сна — Гипноза. В центре пергола с ложем — как аллюзия на комедию Шекспира. Сад очень большой. за кадром остались развилки, туи в форме афинских колонн и прочие арт-объекты.

1. Жимолость татарская. 2.Тысячелистник обыкновенный. 3. Тысячелистник птармика. 4. Мордовник.

1. Жимолость татарская. 2.Тысячелистник обыкновенный. 3. Тысячелистник птармика. 4. Мордовник.

Фото: Андрей АБРАМОВ

«Театр сновидений» от команды дизайнеров из Астрахани и Москвы Елены Батюты, Ирины Рождественской, Олега Подстаницкого. В основе — дымка, серость, пепельность астраханских степей. На настиле под ногами выгравированы цитаты из «Сна в летнюю ночь». У лавки рассыпана каспийская галька. Засохшие тополя привезли из Астрахани — это погибшие в городе старые деревья. Стена из архитектурного бетона.

1. Ива серебристая. 2. Тамарикс. 3. Флоксы в окружении полыни и ковыля. 4. Сенецио (крестовник). 5. Лох узколистный.

1. Ива серебристая. 2. Тамарикс. 3. Флоксы в окружении полыни и ковыля. 4. Сенецио (крестовник). 5. Лох узколистный.

Фото: Андрей АБРАМОВ

НА ЗАМЕТКУ

Расписание фестиваля

Экскурсии ежедневно в 11:00, 13:00, 14:00, 17:00, 19:00 от касс у главного входа.

Концерт «Музыка в садах» в 20:00.

В течение дня лекции по ландшафтному дизайну и мастер-классы (есть для детей).

Везде участие бесплатно — по билету на фестиваль. Подробное расписание смотрите на сайте sadiludi.ru

КОНКРЕТНО

Как добраться, сколько стоит билет

Зашли через главный вход ВДНХ — поворачивайте направо и через три минуты вы на месте. Можно зайти через КПП 1-й Северный (оно прямо за рестораном «Вкусно — и точка»): тогда сразу же окажетесь у площадки фестиваля.

Входной билет на один день 500 руб., на все дни фестиваля — 1500 руб. Детям до 16 лет, а также студентам-очникам, пенсионерам и многодетным — вход 250 руб. Бесплатно дети до 7 лет, инвалиды (I, II группы), ветераны ВОВ. Билеты покупайте при входе или онлайн на сайте ВДНХ (vdnh.ru — вкладка «События» — «Московский международный фестиваль ландшафтного искусства “Сады и люди”».)

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