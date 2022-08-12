На фестивале «Сады и люди» хороши и цветочки, и девушки-дизайнеры. Разбираем интересные проекты

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Северном сквере ВДНХ до 21 августа (9:00 — 21:00) удивляет фестиваль «Сады и люди». Человек несведущий может заметить, мол, чего на него деньги тратить, на ВДНХ бесплатных цветов навалом. Уверяем, визит того стоит. Тем более если увлекаетесь ландшафтным дизайном. Коли у вас скромные шесть соток, но вы сильно любите цветы и разнотравье — фестиваль все равно затянет на пару часов.

Дизайнеры выставляют свои проекты — их около 20. В каждый садик можно заглянуть, побродить. Создатели сидят рядышком и могут часами рассказывать о своих опусах. Тема этого года «Сон в летнюю ночь». Если хотя бы по диагонали перечитаете пьесу Уильма Шекспира, будет еще интереснее. Кругом зашифрованы реминисценции к великой комедии. Некоторые сады — и не сады вовсе, а арт-объекты. Такое современное искусство без всякого пошлого подтекста.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Растения, которые понравились в выставочных садах, можно купить на фестивальной ярмарке или сделать заказ в питомниках. Тяпки, грабли, лейки, одежда для садоводства, качели и садовая мебель— все в наличии. Лучше приходить на фест около 19:00. Тогда рассмотрите сады в закатном солнце и застанете ночную подсветку.

Покажем несколько интересных проектов.

Сад «Путеводная звезда» дизайнеров Елены Петриковой, Наталии Цветковой, Анны Зайцевой, Ирины Парамоновой, Юлии Жирновой и партнера проекта Андрея Топунова — отсылка к фразе Экзюпери «У каждого человека свои звезды». Куполообразная арка — символ небосвода. На ней подсветка — Млечный путь. Закругляющая дорожка в форме золотого сечения ( теория идеальных пропорций математиков и философов Возрождения) символизирует жизненный путь человека.

1. Лиатрис. 2. Синеголовник. 3. Дербенник. 4. Котовник Фассена и ясколка. 5. Тысячелистник. Фото: Андрей АБРАМОВ

«Бетоно…контакт» Ольги Пятаковой и Алексея Бужбецкого — это мужской кабинет под открытым небом. В центре бетонный литой стол и лавки, а на заднем плане — бетонная библиотека, которую используют как дровницу. Бетон — материал холодный, но можно постелить деревянный настил или подушки. Зато он не боится влаги и холодов.

1. Горные сосны под сенью декоративной яблони. 2. Боярышник Арнольда. 3. Лещина обыкновенная. 4. Посконник белый. 5. Молиния голубая «Хейдебраут» и тростниковая «Карл Форстер», кровохлебка лекарственная . 6. Лук декоративный. Фото: Андрей АБРАМОВ

«Сны о Тиффани» от Летиции Лоранс и Ольги Малюкиной. Тиффани — это бирюзовый цвет, в природе его не существует. Поэтому дизайнеры и использовали его как символ мечты. Под ногами кварцевый песок — «мальдивский». Журнальный столик и сухой фонтан в форме амфор. Под фонтаном вырыт подземный резервуар.

1. Гортензия метельчатая Литл Лайм. 2. Котовник. 3. Гортензия. 4. Герань. 5. Можжевельник. Фото: Андрей АБРАМОВ

Сад «Viridis Globus. Зеленый театр» от участниц из Санкт-Петербурга Татьяны Казариной и Анны Быковой повторяет шекспировский театр «Глобус». Зрительские места устанавливали вокруг сцены. Сухое дерево в центре (обработано пропитками для защиты от гниения) — Оберон, король сказочного леса из пьесы «Сон в летнюю ночь».

1. Живая изгородь из пузыреплодника. 2. Эхинацея пурпурная. 3. Тысячелистник. 4. Шалфей. 5. Овсяница сизая. Фото: Андрей АБРАМОВ

Студия из Рязани VENUS DESIGN Татьяны Звездочкиной представила Hypnos — по имени бога сна — Гипноза. В центре пергола с ложем — как аллюзия на комедию Шекспира. Сад очень большой. за кадром остались развилки, туи в форме афинских колонн и прочие арт-объекты.

1. Жимолость татарская. 2.Тысячелистник обыкновенный. 3. Тысячелистник птармика. 4. Мордовник. Фото: Андрей АБРАМОВ

«Театр сновидений» от команды дизайнеров из Астрахани и Москвы Елены Батюты, Ирины Рождественской, Олега Подстаницкого. В основе — дымка, серость, пепельность астраханских степей. На настиле под ногами выгравированы цитаты из «Сна в летнюю ночь». У лавки рассыпана каспийская галька. Засохшие тополя привезли из Астрахани — это погибшие в городе старые деревья. Стена из архитектурного бетона.

1. Ива серебристая. 2. Тамарикс. 3. Флоксы в окружении полыни и ковыля. 4. Сенецио (крестовник). 5. Лох узколистный. Фото: Андрей АБРАМОВ

НА ЗАМЕТКУ

Расписание фестиваля

Экскурсии ежедневно в 11:00, 13:00, 14:00, 17:00, 19:00 от касс у главного входа.

Концерт «Музыка в садах» в 20:00.

В течение дня лекции по ландшафтному дизайну и мастер-классы (есть для детей).

Везде участие бесплатно — по билету на фестиваль. Подробное расписание смотрите на сайте sadiludi.ru

КОНКРЕТНО

Как добраться, сколько стоит билет

Зашли через главный вход ВДНХ — поворачивайте направо и через три минуты вы на месте. Можно зайти через КПП 1-й Северный (оно прямо за рестораном «Вкусно — и точка»): тогда сразу же окажетесь у площадки фестиваля.

Входной билет на один день 500 руб., на все дни фестиваля — 1500 руб. Детям до 16 лет, а также студентам-очникам, пенсионерам и многодетным — вход 250 руб. Бесплатно дети до 7 лет, инвалиды (I, II группы), ветераны ВОВ. Билеты покупайте при входе или онлайн на сайте ВДНХ (vdnh.ru — вкладка «События» — «Московский международный фестиваль ландшафтного искусства “Сады и люди”».)