Поставки импортного оборудования остановились: Грозит ли московским театрам "каннибализм" и повышение цен на билеты

Директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок. Фото: Олег КОРОЛЕВ

Telegram-каналы переполнены тревожными новостями: как будто бы у нескольких крупных московских театров возникли сложности с закупкой и ремонтом светового и звукового оборудования для спектаклей. Это Московский губернский театр, Театр им.Вахтангова, «Ленком», Театр Наций…

«В Губернском говорят вообще атас – половину оборудования купили «до», а теперь непонятно, что делать, потому что предлагаемая вторая, «китайская» половина с уже закупленной первой, вражеской, стыкуется не то, чтобы очень», - сообщает Telegram-канал Culturas Z.

Другие пишут, что со световым оборудованием как раз проблем нет. Все что поставлялось из Европы - все доступно. Но цены... Есть проблемы с оборудованием из США и пультами управления светом, хотя китайские клоны не хуже немецкого оригинала. Намного больше проблем со звуковым и видео-оборудованием. Те театры, которые эксплуатирует европейские системы управления механикой сцены (как раз те, кто недавно провел масштабный ремонт) молятся, чтобы ничего не вышло из строя, потому что выход будет один - «канибализм» (то есть, разбор имеющегося оборудования на запчасти).

Звук и свет - важный компонент современного театра. Весной цены на новое европейское оборудование, пульты, прожекторы и прочее выросли в среднем на 180–200%. А сейчас поставки под санкциями. Оборудование нужно обновлять, а нечем. Нет запчастей для ремонта имеющейся техники. Для решения проблем театры намерены прибегать к китайским аналогам.

Мы позвонили директору Театра им.Вахтангова Кириллу Кроку, чтобы из первых уст узнать, как обстоят дела.

- У нас в театре продолжается отпуск. Скоро выйдем на работу, начнем все тестировать, тогда многое станет понятно. Думаю, проблем не должно быть. За последние три года мы все оборудование обновили, - говорит Крок. - Но в некоторых театрах всё может быть очень плохо. Дело в том, что все сценическое оборудование в театрах импортное, ничего отечественного, увы, нигде нет. Сейчас импортные поставки остановились. К этому надо как-то приспосабливаться. Кроме того, имеющееся оборудование нужно обслуживать, нужны ЗИПы. К примеру, сервисный центр, где мы ремонтировали мини микрофоны закрылся - нет ЗИПов (почти во всех театрах артисты пользуются крошечными микрофончиками на спектакле, чтобы их было слышно даже в последнем ряду – Ред.). Эти микрофончики часто рвутся. Раньше вопрос с их заменой решалось в течение суток-двух. Сейчас запасы подошли к нулю и непонятно, что будет дальше. Цены на оборудование и ЗИПы выросли, и логистика подрожала. Есть фирмы, которые готовы ввозить к нам какие-то вещи через Турцию. А есть те, кто из-за санкций опасаются с Россией сотрудничать. Боятся штрафов и других проблем. Вся механика, всё программное обеспечение - импортное. Непонятно, как будем теперь получать обновления. Раньше мы получали его по электронной почте. Как будет сейчас, не знаю...

- В связи с этим: дорогой логистикой и поставками – вопрос, будут ли повышены цены на билеты?

- Думаю, мы не будем повышать. Театр им.Вахтангова очень демократичный в плане ценовой политики. Хотя я не исключаю, что какие-то театры могут цены на билеты задрать, что, конечно, неправильно. Зрители не должны страдать.