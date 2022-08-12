Найдется ли череп Гоголя? На реставраторов Бахрушинского музея посыпались неожиданные находки

Работа по расчистке стен Граненой столовой. Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея

Бахрушины – знаменитая московская купеческая фамилия, с которой связано много тайн и загадок. Возможно, секретных материалов станет меньше после реставрационых работ, которые сейчас идут в Бахрушинском музее. Расчищая очередную стену, реставраторы то и дело находят что-то интересное и необычное.

Припрятанные пластинки

Первой "громкой" находкой стала музыка. В июне мастера наткнулись на замурованный стенной шкаф, в котором лежали аккуратно завернутые в газетки стопки дореволюционных пластинок! Искусствоведы ахнули и назвали находку настоящим историческим кладом.

- Эти пластинки считались утраченными. Музей закупил коллекцию в 1957 году, но уже в шестидесятых они бесследно исчезли, - рассказала заместитель генерального директора, главный хранитель Бахрушинского театрального музея Виктория Журавлёва.

Кто и зачем запрятал сто девять грампластинок - загадка, но одно понятно, что сокрытие не было случайностью: уж больно аккуратно были сформированы стопочки. Да и коллекция была подобрана не абы как. Среди припрятанного - лучшие собрания голосов начала двадцатого века. Самая ценная находка - голос оперной певицы Веры Петровой - Званцевой, которую в 20-е годы прошлого века называли "Шаляпиным в юбке"

Конопляный фриз с вау-эффектом

Системы отопления всегда хранят в себе много чудесного. Например, в петербургском музее Бродского "Полторы комнаты" есть целый стенд находок, добытых "за батареей". Там и бычки, которые бросал поэт, и вырезанные картинки, и даже скелетик мышки. Не стал исключением и Бахрушинский музей. Радости реставраторов не было предела, когда в библиотеке за трубой они нашли оторванный кусок фриза.

- Холст, найденный за трубой - конопляный и очень редкий, - обрадовалась художник-реставратор Виктория Яковлева.

Пуще всего мастеров заинтересовал эффект "3D". Оказалось, что масляная живопись сделана в особой технике, имитирующей объемную мозаику! На этом открытия не закончились, вскоре за трубой нашлось продолжение фриза уже не на маленьком кусочке, а на четырехметровом холсте!

Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея

Загадочные желтые глаза фламинго

Было доподлинно известно, что Алексей Бахрушин обожал сидеть в кабинете на диване и "втыкать" в потолок. Однако все были уверены, что завораживающие изображения пропали без следа. И тут - такая радость, такая радость. В хозяйском кабинете Алексея Бахрушина под слоями краски обнаружили орнаментальную роспись. Причем, сохранилась она великолепно. На фризе изображен розовый фламинго, дитя заката, а у него гипнотические желтые глаза, теплые глаза желтого огня. В общем, глядя на птицу, понятно, от чего зависал хозяин.

Реставратор Виктория Яковлева ручается, что найденный фрагент позволит воссоздать всю роспись, поскольку композиция повторяется на протяжении всех стен.

Ну что же, придем, убедимся, зависнем.

Да, и еще в кабинете нашли дверной проем с выходом на балкон. А уже к балкону шла лестница из библиотеки. Так что сын Бахрушина не обманывал, когда вспоминал, что поднимался по этой лестнице и смотрел, как отец работает.

Фриз в кабинете Алексея Бахрушина. Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея

Охранный знак Бахрушиных

Адова работенка выпала реставраторам в столовой. Там пришлось счищать пятнадцать слоев краски! Кому когда-то доводилось чистить потолки дома - тот поймет реставраторов и чихнет. Но труды увенчались успехом. Вообще-то, мастера искали месторасположения камина. Но под толстым-толстым слоем чего попало нашли трафаретный орнамент знаменитого бахрушинского чертополоха! А это, между прочим, магический знак, охраняющий семейство от злых сил.

Да, и камин, кстати, тоже нашли.

Василек - мой любимый цветок

Странностям нет конца. Когда я увидел изразцы с изображением голубого василька из интерьеров комнат, где жили бахрушины, пока строился особняк, то удивлся. Точно такой же орнамент я встречал, когда ездил в усадьбу Мураново. Мурановские экскурсоводы хвастали, что цветок собственноручно изобразил поэт Баратынский, а потом нанес на плитку и облицевал ею печь. И неспроста: якобы василек тоже оберегал поэта от злых сил.

Как цветок Баратынского оказался в комнате Бахрушина? Загадка.

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Когда можно посмотреть

Сейчас реставрация активно идет и в других исторических зданиях. Одна из последних крупных находок - страшно редкая печь XIX века. Ее обнаружили, когда убрали часть перегородок, разделяющих постранство. Выяснилось, что печка долгое время работала куском стены. Теперь она станет украшением дома. Да и вообще весь комплекс исторических зданий будет как при Бахрушине. Нам обещают, что везде воссоздадут историческую планировку и интерьеры.

Частично после реставрации здания откроются для посетителей уже на будущий год. Весь квартал на Павелецкой заработает в 2024 году, ну а открытие всего комплекса со всеми филиалами музея запланирована на 2025.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Основатель Театрального музея Алексей Александрович Бахрушин увлекся театром на спор, начав собирать афиши, программы спектаклей и личные вещи актеров… Так родилась идея создать музей театра. По существующей легенде, Бахрушину удалось разжиться черепом Гоголя и спрятать его в надежном месте. Никто в эту легенду не верит, потому что черепа так и не нашли. Но кто знает, какие еще открытия ждут реставраторов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова:

Для нас важно выполнить качественную реставрацию на высоком профессиональном уровне. Реставраторы, как врачи, придерживаютя принципа "Не навреди". На наших объектах трудится реставрационная группа из 34 специалистов с огромным опытом. Сегодня мы воссоздаем исторические интерьеры Главного дома усадьбы Бахрушиных по историчеким фотографиям, архивным документам и сохранившимся описаниям в наших фондах.