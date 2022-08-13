Инженер из Дагестана подрался со школьницей-вейпером в Москве

В МВД идет проверка Фото: Артем КИЛЬКИН

Все случилось 11 августа на станции «Кунцевская» Большой Кольцевой линии. Инженер по строительству из Дагестана заметил на платформе двух девушек. Дамы затягивались электронными сигаретами. Пассажир решил сделать замечание дамам. Об этом пишет «МК».

Девчонкам-вейперам по 16 лет. Одна из них после замечания, убрала «трубку для парения». Подруга — о ней известно, что учится в архитектурном колледже — оказалась более категорична и огрызнулась в ответ. У мужчины сдали нервы и он несколько раз ударил ее по лицу. Студентка выхватила перцовый баллончик и распылила в лицо оппонента.

Тут подоспели полицейские. Разняли потасовку и отвели всех участников конфликта разбираться. Студентка-вейпер после этого поехала в травмпункт, где зафиксировала

черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пока уголовного или административного дела нет. В МВД идет проверка.

Можно предположить, что парильщицы получат административный штраф за курение в неположенном месте — до 1500 руб. А вот санкции против ревнителя нравов из Дагестана будут зависеть от серьезности травмы пострадавшей. Если не будет вреда здоровью (это должна подтвердить медэкспертиза) — тогда максимум «административка» за побои. По статье штраф до 30 000 руб. либо до 15 суток ареста. Есть и уголовные статьи. Например, за умышленное причинение легкого вреда здоровью — штраф до 40 000 руб. или до четырех месяцев ареста.